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Культура
2020-01-13T10:49+0300
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"Не в порядке": Литвинова отказалась от фото с поклонником после ДТП
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РИА Новости

"Не в порядке": Литвинова отказалась от фото с поклонником после ДТП

02:18 13.01.2020 (обновлено: 10:49 13.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Рената Литвинова на презентации собственной коллекции одежды "ZARINA & Рената Литвинова"
Актриса Рената Литвинова на презентации собственной коллекции одежды ZARINA & Рената Литвинова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Актриса и режиссер Рената Литвинова отказала поклоннику в совместной фотографии во время празднования своего дня рождения, сославшись на плохое самочувствие. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.

"Не в порядке, поэтому я не хочу фотографироваться", — сказала Литвинова, извинившись при этом перед фанатом.

Накануне в столичном управлении ГИБДД сообщили РИА Новости, что на пешеходном переходе на Тверском бульваре автомобиль сбил женщину. Позднее стало известно, что пострадавшая — известная актриса Рената Литвинова. После инцидента ей оказали необходимую медицинскую помощь. За рулем автомобиля находилась 28-летняя женщина, ее оштрафовали на две тысячи рублей.
Как отмечает РЕН ТВ, после ДТП актриса отправилась праздновать свой день рождения в один из столичных ресторанов.
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