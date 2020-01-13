"Не в порядке": Литвинова отказалась от фото с поклонником после ДТП

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Актриса и режиссер Рената Литвинова отказала поклоннику в совместной фотографии во время празднования своего дня рождения, сославшись на плохое самочувствие. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
"Не в порядке, поэтому я не хочу фотографироваться", — сказала Литвинова, извинившись при этом перед фанатом.
Накануне в столичном управлении ГИБДД сообщили РИА Новости, что на пешеходном переходе на Тверском бульваре автомобиль сбил женщину. Позднее стало известно, что пострадавшая — известная актриса Рената Литвинова. После инцидента ей оказали необходимую медицинскую помощь. За рулем автомобиля находилась 28-летняя женщина, ее оштрафовали на две тысячи рублей.
Как отмечает РЕН ТВ, после ДТП актриса отправилась праздновать свой день рождения в один из столичных ресторанов.