"Не в порядке": Литвинова отказалась от фото с поклонником после ДТП

"Не в порядке, поэтому я не хочу фотографироваться", — сказала Литвинова, извинившись при этом перед фанатом.

Накануне в столичном управлении ГИБДД сообщили РИА Новости, что на пешеходном переходе на Тверском бульваре автомобиль сбил женщину. Позднее стало известно, что пострадавшая — известная актриса Рената Литвинова. После инцидента ей оказали необходимую медицинскую помощь. За рулем автомобиля находилась 28-летняя женщина, ее оштрафовали на две тысячи рублей.