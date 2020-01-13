В России изменят систему оплаты труда учителей

По ее словам, идет работа над тем, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда гарантированно уходило на оклады, а остальные 30 процентов выделялись на различные надбавки. В настоящее время, как отметила министр, эту пропорцию соблюдают не всегда. Субъекты сами решают, как начислять оклады и премии. Очень часто реальные цифры далеки от приоритетного значения 70 на 30.

Кроме того, по словам министра, в ближайшее время в Трудовой кодекс будут внесены поправки, которые позволят использовать единую модель формирования структуры оплаты труда. Уточняется, что базовые гарантии будут действовать на федеральном уровне.

Васильева указала, что новые школьные стандарты должны снизить нагрузку на учителей более чем на треть. По ее словам, педагоги должны вести только четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.

Повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения ранее направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей. Это следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного в минувшем декабре на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

Кроме того, Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования провело мониторинг оплаты труда учителей. Он показал, что во всех регионах, кроме Москвы, Калужской и Ивановской областей, где зарплата рассчитывается на основе стоимости человеко-часа, для учителей установлены минимальные оклады при работе на одну ставку — 18 уроков в неделю.

Согласно мониторингу, оклады педагогов в разных регионах сильно разнятся — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи рублей в Приморье.

Общая система оплаты

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" ранее заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Парламентарий отметил, что в некоторых регионах базовый оклад за норму педагогической нагрузки примерно в два раза меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), и назвал эту ситуацию недопустимой. При этом каждый специалист реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT призвал "крайне внимательно" отнестись к вопросу создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей, подчеркнув, что сегодня наблюдается существенный разрыв между заработными платами среди регионов.