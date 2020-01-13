Эксперты: Васильева возрождает лучшие традиции российского образования

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр просвещения Министр просвещения Ольга Васильева возрождает лучшие традиции российского образования, заявили опрошенные РИА Новости накануне юбилея главы Минпросвещения эксперты, отметив также важность ее предложения по возвращению в педагогические вузы специалитета и работу, направленную на повышению престижности профессии учителя.

Министру просвещения РФ Ольге Васильевой 13 января исполняется 60 лет.

"Как министр, Ольга Юрьевна Васильева многое делает для возрождения лучших традиций российского образования. Уже одно из первых ее заявлений на посту руководителя ведомства, о том, что образование не услуга, а особая миссия служения обществу и государству дала надежду и вдохновила на оздоровление отечественной высшей и средней школы, на преодоление кризисных явлений, накопившихся здесь в течение последних десятилетий", - считает ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец также отметила, что Васильева вернула в российские школы астрономию - предмет, который традиционно преподавался в советское время. На ее взгляд, также хорошей инициативой является введение на факультативной основе уроков по финграмотности, робототехнике, основам религиозной культуры и светской этики. Волынец также подчеркнула, что большим плюсом является именно необязательность к посещению, факультативность этих занятий.

"Она (министр просвещения Ольга Васильева - ред.) выступила с инициативой, например, вернуть специалитет у учителей гуманитарного цикла,... что позволяет сократить время на подготовку специалиста, опять-таки снизить стоимость этого обучения", - добавляет Волынец.

Важность этой инициативы подчеркнул и заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования № 109 Евгений Ямбург, отметив, что педагогические вузы долгое время находились в положении "нелюбимого дитя" и их "подверстывали" под университеты, которые имеют другую профессиональную задачу.

"То, что сейчас все-таки идет речь очень серьезная о сохранении педагогических вузов, ...возвращении специалитета, потому что все-таки бакалавриат для педагога - это, знаете, как фельдшер. И это тоже довольно серьезный, пока незаметный прорыв вперед", - считает он.

Ямбург также обратил внимание на то, что под эгидой Минпросвещения прошло уже два съезда учителей-дефектологов, и отметил, что это довольно серьезный прорыв.

"Это очень серьезный шаг вперед, потому что эта профессия сегодня, с учетом огромного количества ребят, имеющих ОВЗ, нарушения, она одна из самых важных… Долгие годы даже задания не было вузам по подготовке дефектологов, вот сейчас эта ситуация восстанавливается и на самом деле даны уже задания вузам, в планы включены именно бюджетные места по подготовке дефектологов", - рассказал он.

Волынец также относит к достижениям Васильевой произошедшее в 2018 году разделение Минобрнауки на два министерства - министерство науки и высшего образования и министерство просвещения. По мнению главы НРК, это позволило обоим ведомствам работать эффективнее.

"Васильева очень рьяно выступала и продолжает выступать за повышение зарплаты учителям, это самый настоящий профсоюзный министр… Мы видим рьяного борца за права тех, кого она возглавляет, чью работу она определяет и направляет", - считает она.

По мнению Волынец, также хорошо, что министр честно озвучивает те проблемы, которые возникают в системе школьного образования, что очень важно для их решения.

"Когда стало известно, что не хватает учителей, а это было неизбежно вследствие той зарплаты, которая сегодня есть у учителя,... и в плане имиджа,... Васильева об этом честно и открыто сказала", - отметила глава НРК.

Волынец добавила, что для нее очень хорошей новостью стало то, что Совет Федерации поддержал инициативу Васильевой и "зарплата учителей будет приведена к знаменателю, связанному со средней зарплатой в регионе".

Лубков также отметил, что министр уделяет особое внимание обновлению содержания образования и непрерывности педобразованию. Усиление внимание к развитию системы дополнительного профессионального педагогического образования считает важным шагом и директор Центра анализа образовательных данных ФИРО РАНХиГС Евгений Малеванов.

"Это закономерно, ведь содержание образования всегда определяло векторы развития общества. От того, каким будет личность выпускника школы или вуза, зависят успехи России в будущем, ее конкурентоспособность на мировой арене", - рассказал Лубков.

Волынец также отметила, что ей, как родителю, очень близка позиция министра по снижению трат родителей на школьные праздники и призыв отказаться от пышных выпускных с покупкой бальных платьев и оплатой роскошных ресторанов.

"Васильева считает, и я, например, как мама, как человек, абсолютно уверена в том, что это не делает наших детей счастливее, что это не сближает их, а превращает все школьные праздники в самую настоящую ярмарку тщеславия", - рассказала она.

Глава НРК также отметила, что для родительского сообщества важна борьба Васильевой с поборами и ее предложения обязывать региональные власти выполнять все необходимые усовершенствования в школах, чтобы родители сдавали деньги только на то, что они сами считают нужным, но лишь дополнительно к тому, что уже обязательно должно быть за счет государства. Волынец добавила, что комитет поддерживает инициативу Васильевой об усилении охраны в школах, но также обращает внимание на то, что это должно делаться за счет государства.

Также Национальный родительский комитет, по словам Волынец, разделяет позицию министра по урокам сексуального просвещения.

"Мы, например, относимся к этому с недоверием, с опасением, то есть, кто, как и почему вообще может обучать наших детей такой тонкой теме в школе. Здесь Васильева с таким же сомнением выступает. Причем речь не идет об уроках, связанных с профилактикой опасных заболеваний… это все дети проходят в особом курсе, а вот именно сам отдельный предмет как секспросвет", - уточнила она.

Волынец, однако, заметила, что Национальный родительский комитет не поддерживает введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку в 2022 году, и продолжает призывать Васильеву отказаться от этой новации.

По поводу введения ограничения на использование мобильных телефонов в школах мнения экспертов разделились. Волынец считает правильным то, что на уроке телефону не место, кроме исключительных случаев, однако в свободное время, на перемене ребенок вполне может им пользоваться. Малеванов же назвал идею об ограничении использования смартфонов спорной.

"Я считаю, что Ольга Васильева – это замечательный министр, и… великолепный профессионал, человек который горячо предан своему делу, даже не побоюсь этого слова, переживает за наших детей, искренне делает все, чтобы улучшить качество школьного образования", - резюмировала Волынец, а также поздравила министра с юбилеем и от лица НРК пожелала здоровья, благополучия и успехов. К поздравлениям также присоединился ректор МПГУ Алексей Лубков.

Ольга Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме (Татарстан).

С 1979 по 1982 год работала учителем пения в школах № 578 и № 91 города Москвы. С 1982 года преподавала отечественную историю в старших классах в школе № 91 города Москвы. С 1990 года по 2004 год работала в Институте истории Академии наук СССР.

В 2012 году назначена на должность заместителя директора департамента культуры правительства. В 2013 году - на должность заместителя начальника Управления президента по общественным проектам.