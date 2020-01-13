Розы вместо оружия: военные высадят розарии ко Дню Победы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Белгородской области военные Висленской мотострелковой дивизии продолжат озеленять подразделения. В наступившем году планируют разбить более десяти розариев. Каждый из них будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие также начнут сажать яблоневый сад и украсят территорию части можжевеловыми кустарниками.

Помимо того, в планах у Висленской дивизии — высадка аллей в Воронежской области. До конца майских праздников будет высажено около пяти тысяч растений, деревьев и цветов на общей площади три гектара.