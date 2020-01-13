Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-01-13T17:43+0300
https://ria.ru/20200113/1563333244.html
Розы вместо оружия: военные высадят розарии ко Дню Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/156333/30/1563333055_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a7260b8123bebb60dfdd81cb9e380283.jpg
РИА Новости

Розы вместо оружия: военные высадят розарии ко Дню Победы

08:17 13.01.2020 (обновлено: 17:43 13.01.2020)
538
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкВыращивание цветов в тепличном хозяйстве в Томске
Выращивание цветов в тепличном хозяйстве в Томске
© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Белгородской области военные Висленской мотострелковой дивизии продолжат озеленять подразделения. В наступившем году планируют разбить более десяти розариев. Каждый из них будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие также начнут сажать яблоневый сад и украсят территорию части можжевеловыми кустарниками.
Помимо того, в планах у Висленской дивизии — высадка аллей в Воронежской области. До конца майских праздников будет высажено около пяти тысяч растений, деревьев и цветов на общей площади три гектара.
Ранее в рамках программы озеленения военные уже высадили две аллеи на территории парка "Патриот" в честь 65-летия Белгородской области, а также разбили газоны из специальных сортов клевера.
4730004
Обсудить 1
Хорошие новостиХорошие новостиПатриотВоронежская областьБелгородская областьОбщество
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Кадр из многосерийного фильма Бригада
На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Обстрел лавин на Камчатке. Стоп-кадр видео
Морпехи избавили Камчатку от угрозы лавин
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Двойная выгода: золото и нефть рекордно подорожали из-за Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
19:31В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Лента новостейМолния