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РИА Наука
2020-01-13T12:42+0300
https://ria.ru/20200113/1563269484.html
С новыми микробами! Самые страшные открытия 2019 года
https://cdn24.img.ria.ru/images/156326/44/1563264455_0:58:2000:1183_1036x0_80_0_0_6a82cb07c25ce580a9ac61846abb3b4f.jpg
РИА Новости

С новыми микробами! Самые страшные открытия 2019 года

08:00 13.01.2020 (обновлено: 12:42 13.01.2020)
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© Depositphotos / solarsevenИнфекции и заболевания
Инфекции и заболевания
© Depositphotos / solarseven
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. От болезней, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами, ежегодно умирает до 700 тысяч человек. К середине столетия этот показатель может вырасти до десяти миллионов, отмечают эксперты ООН. Попытки строго регламентировать продажу противомикробных препаратов и ограничить их использование в сельском хозяйстве пока эффекта не принесли. Супербактерии стремительно распространяются по миру, а ученые открывают все новые микроорганизмы, против которых бессильны даже антибиотики последнего резерва. Какие опасности грозят человечеству в новом году — в материале РИА Новости.

Арктическая нечувствительность к антибиотикам

В феврале прошлого года британские, американские и китайские исследователи обнаружили у бактерий, найденных в Арктике, ген устойчивости к антибиотикам blaNDM-1. Микробы, имеющие его в своей ДНК, невосприимчивы практически ко всем бета-лактамам — наиболее многочисленной и распространенной группе антибиотиков.
Впервые blaNDM-1 описали в 2008-м в клинических условиях, в 2010 году его нашли в Индии. По оценкам авторов работы, уже через пять лет он добрался до отдаленного района Западного Шпицбергена, вероятно, вместе с перелетными птицами, зимующими на Британских островах, или людьми. По микрофлоре архипелага опасный ген, скорее всего, разнесли песцы, которые любят копаться в отбросах вблизи населенных пунктов.
Ученые отобрали образцы почвы в районе залива Конгсфьорден, выделили оттуда ДНК микробов и выявили 131 ген антибиотикорезистентности. Тридцать девять квалифицировали как автохтонные, то есть местные, только находящиеся в стрессовых условиях (например, при высоком содержании в почве тяжелых металлов). А вот остальные, судя по всему, привозные, в том числе и blaNDM-1.
Авторы работы никак не ожидали, что гены антибиотикорезистентности будут распространяться столь стремительно.
Ученый делает тест в лаборатории
18 ноября 2016, 12:46РИА Наука
Медики заявляют о поражении антибиотиков в войне с бактериямиЕвропейские ученые говорят о том, что антибиотики продолжают проигрывать "гонку вооружений" в войне с бактериями, и в этом году ряд микробов, в том числе возбудитель пневмонии, начали вырабатывать устойчивость к "антибиотикам последней надежды".

Молниеносный обмен опасными генами

Примерно тогда же немецкие, датские и бразильские микробиологи предложили возможное объяснение столь быстрого роста числа микроорганизмов, устойчивых сразу к нескольким группам антибиотиков.
В течение 34 дней рыбам Piaractus mesopotamicus, выращенным в условиях аквакультуры, давали корм с антибиотиком флорфениколом. Затем взяли образцы кишечных бактерий из пищеварительного тракта животных. Как и ожидалось, практически все микроорганизмы содержали гены, позволяющие им противостоять флорфениколу. Но оказалось, что бактерии обмениваются между собой полезными генами не с помощью плазмид — обособленных от хромосом молекул ДНК, как считалось ранее, а посредством вирусов и мобильных генетических элементов (так называемых прыгающих генов).
Исследователи отмечают, что это открытие должно серьезно скорректировать модели распространения генов антибиотикорезистентности. Скорее всего, устойчивость к противомикробным препаратам у бактерий передается намного быстрее.
Таблетки. Архивное фото
1 марта 2017, 13:23
Эксперты рассказали о проблеме устойчивых к антибиотикам бактерий в России

Африканская бактерия со сверхспособностями

В сентябре минувшего года в Республике Конго открыли новый супермикроб — небрюшнотифозную сальмонеллу, отличающуюся повышенной устойчивостью к антибиотикам. Против этого варианта бактерии бессильны цефтриаксон и цефалоспорин — антимикробные препараты второй линии, обычно рекомендуемые для лечения тяжелых кишечных инфекций. Также сальмонелла оказалась нечувствительна к азитромицину.
Кроме того, ученые выяснили, что этот штамм потерял способность образовывать биопленки и выживать на различных питательных средах. Иными словами, он адаптировался к человеческому организму. В его ДНК не оказалось гена, кодирующего белок бактериального жгутика. Обычно иммунные клетки человека реагируют именно на него, а значит, теперь сальмонеллу сложнее обнаружить и уничтожить.
Исследователи предполагают, что суперустойчивая сальмонелла появилась в Конго не позднее 2004 года и уже успела распространиться как минимум в трех городах страны.
Бактериальная инфекция. Архивное фото
22 февраля 2017, 15:09РИА Наука
Специалисты бьют тревогу из-за устойчивости супербактерий к антибиотикам

Новый супермикроб в сердце Европы

В октябре французские ученые сообщили, что с одним из штаммов синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) не справился комбинированный антибиотик цефтолозан-тазобактам. Это один из препаратов последнего резерва при лечении тяжелых грамотрицательных нозокомиальных инфекций. Он может вызывать серьезные побочные эффекты, поэтому используется только в крайних случаях, когда другие средства не помогают.
Супермикроб обнаружили у французского ребенка, дважды перенесшего операцию на печени и в течение двух лет страдавшего от рецидивирующей инфекции, вызванной синегнойной палочкой. Врачи назначили цефтолозан-тазобактам. И уже через 22 дня в организме больного нашли синегнойную палочку, нечувствительную к антибиотику.
Изучив геномы нескольких десятков ее образцов, ученые установили, что антибиотикорезистентность — результат одной-единственной мутации в гене, который кодирует фермент цефалоспориназу.
С болезнью боролись 2,5 года. Выяснилось, что, обретая нечувствительность к антибиотику, синегнойная палочка теряла защиту от других лекарств. Значит, вполне вероятно победить некоторые супербактерии с помощью более старых препаратов, отмечают авторы работы.
Лабораторные исследования
27 мая 2016, 00:52РИА Наука
В США нашли "cупербактерию", устойчивую ко всем антибиотикамОбнаруженная "супербактерия" является зараженной плазмидом – крохотным фрагментом ДНК, который передает гену под названием mcr-1 невосприимчивость к антибиотикам, в частности, к колистину.
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Спортсмены и команды
Конго
РИА НаукабиологияЗдоровьебактерииДНКинфекцииАрктикаОткрытия - РИА НаукаФранцияЕвропаООН
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