Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция (1945)

Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция – крупная наступательная операция советских войск в завершающий период Великой Отечественной войны , проходившая с 13 января по 25 апреля 1945 года. Ее целью был разгром стратегической группировки немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии и северной части Польши. Замысел Восточно-Прусской операции заключался в том, чтобы прорвать оборону противника ударами 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Ивана Черняховского на кенигсбергском и 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Константина Рокоссовского на мариенбургском направлениях и, развивая наступление, отрезать его восточно-прусскую группировку от основных районов Германии, рассечь ее на части и последовательно уничтожить. Помимо 3-го и 2-го Белорусских фронтов к проведению операции привлекались 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Ивана Баграмяна и силы Балтийского флота под командованием адмирала Владимира Трибуца – всего около 1670 тысяч человек, 25 426 орудий и минометов, 3859 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 3097 самолетов.

Противостоявшая советским войскам группа армий "Центр" под командованием генерал-полковника Георга Рейнгардта (с 26 января – "Север" под командованием генерал-полковника Лотара Рендулича) имела 780 тысяч человек, 8,2 тысячи орудий и минометов, 700 танков и штурмовых орудий, 775 самолетов.

В Восточной Пруссии фашисты создали мощную систему укреплений из оборонительных полос (рубежей) и укрепленных районов на глубину 150-200 километров. Главная полоса состояла из двух позиций, на каждой из которых имелось от трех до пяти траншей. На удалении 10-20 километров от переднего края находилась вторая полоса, состоявшая из одной-двух траншей. Далее в глубине размещались укрепленные районы (УР). Три из них – "Ильменхорст", Летценский и Хайльсбергский – прикрывали подступы к Кенигсбергу (ныне Калининград) с востока, юго-востока и юга. Наиболее мощным был Хайльсбергский УР, в котором насчитывалось 911 долговременных огневых точек (дот) – до 10-12 единиц на один километр. Непосредственно вокруг Кенигсберга проходила укрепленная полоса, включавшая две-три траншеи. Помимо этого в самом городе имелись две линии фортов – внешняя и внутренняя. Форты находились во взаимной огневой связи. В каждом из них размещался гарнизон в составе 250-300 человек.

Войска 3-го Белоруского фронта перешли в наступление 13 января 1945 года. Сломив сопротивление противника, к исходу 18 января они прорвали вражескую оборону севернее Гумбиннена (ныне Гусев Калининградской области).

Войска 2-го Белорусского фронта перешли в наступление 14 января. Прорвав к 19 января оборону противника в полосе шириной 110 километров и на глубине до 60 километров и развивая стремительное наступление, 26 января они вышли к Балтийскому морю севернее Эльбинга, отрезав пути отступления восточно-прусской группировке.

22 января войска 3-го Белорусского фронта в ходе Инстербургско-Кенигсбергской операции и Млавско-Элбингской операции во взаимодействии с 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта разгромили тильзитско-инстербургскую группировку противника, овладели Инстербургом (ныне Черняховск) и к 29 января вышли на побережье Балтийского моря, обходя Кенигсберг с севера, севера-запада и юго-запада. Балтийский флот содействовал наступлению сухопутных войск, ведя борьбу на морских коммуникациях.

К 10 февраля группа армий "Север" оказалась рассеченной на три изолированные группировки, основные силы 2-го Белорусского фронта приступили к проведению Восточно-Померанской операции.

Несмотря на то, что вражеская группировка в Восточной Пруссии была прижата к морю и рассечена на части, дальнейшая борьба по ее уничтожению заняла более двух месяцев. Одна из причин этого заключалась в отсутствии надежной блокады немецких войск с моря со стороны Балтийского флота. Организованное в спешке взаимодействие кораблей с армиями, которые вели наступление вдоль побережья, оказалось малоэффективным. В результате изолированный с суши противник имел возможность маневрировать морским путем, усиливая каждый раз угрожаемые направления. Неблагоприятная погода и весенняя распутица не позволили в полной мере использовать превосходство 3-го Белорусского фронта в артиллерии, авиации и танках.

18 февраля на окраине германского города Мельзак был смертельно ранен генерал армии Черняховский, в командование войсками 3-го Белорусского фронта вступил маршал Советского Союза Александр Василевский.

К 29 марта войска 3-го Белорусского фронта, усиленные частью сил 2-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов, уничтожили хайльсбергскую, а затем в ходе Кенигсбергской операции и Земландской операции кенигсбергскую и земландскую группировки немецко-фашистских войск.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет Восточно-Прусская операция. Реактивные установки залпового огня наносят удар по позициям противника © РИА Новости / Аркадий Шайхет Восточно-Прусская операция. Реактивные установки залпового огня наносят удар по позициям противника

Для выполнения задачи по разгрому кенигсбергской группировки привлекались до 187 тысяч человек, около 5200 орудий и минометов, 538 танков и самоходных артиллерийских установок, 2500 самолетов.

Маршал Советского Союза Василевский решил нанести удары по Кенигсбергу с севера и с юга. Также войска должны были выйти на побережье залива Фриш-Гаф и к устью реки Прегель с тем, чтобы исключить поддержку блокированных в городе немецких войск или воспретить их отход в направлении Пиллау.

6 апреля в 12 часов после артиллерийской подготовки войска фронта перешли в наступление, была перерезана железная дорога Кенигсберг – Пиллау, одновременно захвачены 15 населенных пунктов, прилегавших к Кенигсбергу, а затем освобождены более 100 кварталов города. К исходу 8 апреля при усиленной поддержке авиации штурмовые группы захватили порт и железнодорожный узел города, а также ряд важных военно-промышленных объектов. Гарнизон крепости был окончательно изолирован от Земландского полуострова. Несмотря на это, его командование отклонило переданное через парламентеров предложение сложить оружие.

9 апреля после массированных ударов артиллерии и авиации по уцелевшим узлам сопротивления стрелковые дивизии при поддержке танков и самоходной артиллерии атаковали врага в центре города и к 21 часу заставили его капитулировать. В ходе боев за Кенигсберг войска фронта уничтожили около 42 тысяч солдат и офицеров противника, пленили 92 тысяч человек.

К концу первой декады апреля остатки восточно-прусской группировки немецко-фашистских войск (65 тысяч человек, 1200 орудий и минометов, 166 танков и штурмовых орудий) продолжали удерживать Земландский полуостров. В ночь на 13 апреля бомбардировщики нанесли массированные удары по их опорным пунктам, огневым позициям артиллерии и командным пунктам. Утром при поддержке артиллерии и авиации советские войска атаковали укрепленные позиции, стремясь рассечь земландскую группировку на две части. В ответ немецко-фашистское командование начало отводить свои войска вдоль северного побережья полуострова. Преодолевая сопротивление вражеских арьергардов, советские войска начали преследование. Его успеху способствовали два тактических десанта, высаженные бронекатерами на дамбу Кенигсбергского морского канала.

К исходу 17 апреля основная часть Земландского полуострова была захвачена. 18 апреля командующий войсками фронта нарастил силу удара вводом в сражение гвардейской армии. Советские войска прорвали оборону противника и 25 апреля овладели крепостью и незамерзающим портом Пиллау.

В результате Восточно-Прусской наступательной операции советские войска овладели Восточной Пруссией, освободили часть северных районов Польши, разгромили 25 немецких дивизий, нанесли большой урон еще 12 соединениям. Они пленили более 220 тысяч солдат и офицеров, захватили в качестве трофеев около 15 тысяч орудий и минометов, 1442 танка и штурмовых орудия, 363 боевых самолета и много другой боевой техники. Потеря значительных сил и важной в военно-экономическом отношении области ускорила поражение Германии.

В Восточной Пруссии советские войска понесли тяжелые потери – 126,5 тысячи солдат и офицеров погибло и пропало без вести, более 458 тысяч воинов получили ранения. Войска потеряли 3525 танков и самоходных артиллерийских установок, 1644 орудия и миномета, 1450 боевых самолетов.

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Восточно-Прусской операции, свыше одной тысячи наиболее отличившихся соединений и частей были награждены орденами, а 217 из них удостоены почетных наименований. В ознаменование одержанной победы Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "За взятие Кенигсберга".

После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции, проходившей в июле-августе 1945 года, большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши , треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР, став впоследствии Калининградской областью.