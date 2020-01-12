Политика Абхазии по отношению к России сохранится, считают в Совфеде

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. При победе любого кандидата на предстоящих выборах президента Абхазии политика республики по отношению к РФ сохранится, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку, заявил РИА Новости вице-президент Аслан Барциц. По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать кровопролития. Вопрос о его участии в выборах пока не решен.
"При любом исходе выборов политика Сухуми по отношению к России останется прежней, благодаря поддержке РФ Абхазия стала самостоятельной страной", - сказал сенатор.
Он также отметил, что критика власти в республике должна касаться и деятельности оппозиции, поскольку "во внутренней политике они действуют одинаково".
"Конфликт в Абхазии - это межличностные, межклановые разногласия", - полагает законодатель.
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