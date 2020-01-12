Политика Абхазии по отношению к России сохранится, считают в Совфеде

"При любом исходе выборов политика Сухуми по отношению к России останется прежней, благодаря поддержке РФ Абхазия стала самостоятельной страной", - сказал сенатор.

Он также отметил, что критика власти в республике должна касаться и деятельности оппозиции, поскольку "во внутренней политике они действуют одинаково".