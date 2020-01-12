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Культура
2020-01-12T21:25+0300
https://ria.ru/20200112/1563345113.html
Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии
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РИА Новости

Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии

21:25 12.01.2020
91634
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВстреча с Ренатой Литвиновой в посольстве Италии в Москве
Встреча с Ренатой Литвиновой в посольстве Италии в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
"Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь", — сообщил он Пятому каналу.
Кулиев рассказал, что завтра Литвинова должна прийти к нему на осмотр. По его словам, чтобы делать однозначные заявления, нужно, чтобы после операции прошли хотя бы сутки.
Ранее в главке ГИБДД по столице сообщили РИА Новости, что на Тверском бульваре легковой автомобиль сбил женщину. Позднее стало известно, что пострадавшей оказалась Рената Литвинова. Актриса опровергла появившуюся в ряде изданий информацию, что она была в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента ей оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас с ней все в порядке.
За рулем автомобиля находилась 28-летняя женщина. Ее оштрафовали на две тысячи рублей.
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
Вчера, 19:17Культура
Рената Литвинова рассказала, как ее сбила машина в Москве
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КультураШоу-бизнесРената ЛитвиноваУправление ГИБДД по г. МосквеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А другие новости есть ? Жива , эдорова и слава Богу. Ну пусть соберёт пресконференцию , пусть сфотографируют её ножку , чтобы успокоить народ.
12 января, 21:34
Филя Ром
460001
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