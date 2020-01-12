Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
"Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь", — сообщил он Пятому каналу.
Кулиев рассказал, что завтра Литвинова должна прийти к нему на осмотр. По его словам, чтобы делать однозначные заявления, нужно, чтобы после операции прошли хотя бы сутки.
Ранее в главке ГИБДД по столице сообщили РИА Новости, что на Тверском бульваре легковой автомобиль сбил женщину. Позднее стало известно, что пострадавшей оказалась Рената Литвинова. Актриса опровергла появившуюся в ряде изданий информацию, что она была в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента ей оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас с ней все в порядке.
За рулем автомобиля находилась 28-летняя женщина. Ее оштрафовали на две тысячи рублей.