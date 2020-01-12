Лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран к диалогу по СВПД

ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Лидеры Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон остаются приверженными сохранению Лидеры Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон остаются приверженными сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призывают Иран отменить все меры, противоречащие венским договоренностям, говорится в их совестном заявлении.

"Мы остаемся приверженными СВПД и его сохранению; мы призываем Иран отменить все меры, несовместимые с соглашением",- говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое распространила пресс-служба Елисейского дворца.

Они также призывают Иран воздерживаться от любых дальнейших актов распространения и отмечают, что по-прежнему готовы вступить в диалог с Тегераном на этой основе, чтобы сохранить стабильность в регионе.

"Вместе мы недвусмысленно выразили наше сожаление и озабоченность после решения Соединенных Штатов выйти из СВПД и вновь ввести санкции против Ирана", - отмечается в коммюнике.

"Все стороны-участницы договора, Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и Иран, и Европейский союз как координатор, выразили неизменную решимость сохранить СВПД", - говорится в заявлении.

Лидеры трех стран отмечают важность того, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению своих обязательств по соглашению. "Мы также должны определить долгосрочные рамки для ядерной программы Ирана", - говорится в заявлении лидеров трех европейских стран.

Макрон, Меркель и Джонсон отмечают, что последние события на Ближнем Востоке выявили дестабилизирующую роль Ирана в регионе.