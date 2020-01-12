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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-12T21:08+0300
https://ria.ru/20200112/1563344543.html
Лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран к диалогу по СВПД
https://cdn25.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_a54c2b9cfeaa290a30a4c4a84f6ea6bb.jpg
РИА Новости

Лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран к диалогу по СВПД

20:54 12.01.2020 (обновлено: 21:08 12.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Лидеры Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон остаются приверженными сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призывают Иран отменить все меры, противоречащие венским договоренностям, говорится в их совестном заявлении.
"Мы остаемся приверженными СВПД и его сохранению; мы призываем Иран отменить все меры, несовместимые с соглашением",- говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое распространила пресс-служба Елисейского дворца.
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Они также призывают Иран воздерживаться от любых дальнейших актов распространения и отмечают, что по-прежнему готовы вступить в диалог с Тегераном на этой основе, чтобы сохранить стабильность в регионе.
"Вместе мы недвусмысленно выразили наше сожаление и озабоченность после решения Соединенных Штатов выйти из СВПД и вновь ввести санкции против Ирана", - отмечается в коммюнике.
"Все стороны-участницы договора, Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и Иран, и Европейский союз как координатор, выразили неизменную решимость сохранить СВПД", - говорится в заявлении.
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Лидеры трех стран отмечают важность того, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению своих обязательств по соглашению. "Мы также должны определить долгосрочные рамки для ядерной программы Ирана", - говорится в заявлении лидеров трех европейских стран.
Макрон, Меркель и Джонсон отмечают, что последние события на Ближнем Востоке выявили дестабилизирующую роль Ирана в регионе.
"Мы неизменно привержены безопасности наших союзников и партнеров в регионе. Мы должны ответить - дипломатично и содержательно - на общую обеспокоенность по поводу дестабилизирующей региональной деятельности Ирана, в том числе связанной с его ракетными программами", - говорится в коммюнике.
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Конфликт США и ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Эммануэль МакронБорис ДжонсонАнгела МеркельВеликобританияФранцияГерманияТегеран (город)ИранПарижВ мире
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