Историк Соколов пообещал поделиться с колонией гонораром за роман

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Историк Историк Олег Соколов , обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко , планирует выпустить анонс своего романа до окончания суда и следствия, а также готов поделиться гонораром с колонией, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Олег Соколов продолжает писать свой роман, уже много сделано. До окончания следствия и суда он планирует выпустить анонс. Сам роман собирается писать уже в колонии", - рассказал он.

По его словам, Соколов надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать срок, пойдет навстречу и разрешит работать на компьютере.

"Соколов, в свою очередь, готов будет отдать половину гонорара в пользу казенного учреждения, где будет отбывать наказание", - сказал Мельников.

Мельников, посетивший Соколова в изоляторе, также рассказал, что заключенный с теплом отзывается о СИЗО "Бутырка", которая, по словам обвиняемого, в сравнении с другими местами принудительного содержания занимает уверенное первое место по условиям. В камере историка появился телевизор, что он назвал "значительным облегчением".

"В петербургском СИЗО и в медицинском центре имени Сербского таких удобств не было", - цитирует член ОНК Соколова.

Ранее Соколов был переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, где он находился для проведения экспертизы, в СИЗО в Москве.

"Конкретной информации о дате перевода в "Кресты" нет, но Соколов в любом случае будет на период судебно-следственных мероприятий находиться в изоляторе по месту регистрации", - заключил Мельников.

По данным следствия, 7 ноября Соколов у себя дома в Петербурге застрелил из обреза аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября мужчину вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но упал в воду.

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и жили в квартире историка. Там следователи и обнаружили фрагменты тела.