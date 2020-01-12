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Историк Соколов пообещал поделиться с колонией гонораром за роман
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РИА Новости

Историк Соколов пообещал поделиться с колонией гонораром за роман

20:33 12.01.2020 (обновлено: 20:34 12.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинОлег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, планирует выпустить анонс своего романа до окончания суда и следствия, а также готов поделиться гонораром с колонией, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
"Олег Соколов продолжает писать свой роман, уже много сделано. До окончания следствия и суда он планирует выпустить анонс. Сам роман собирается писать уже в колонии", - рассказал он.
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По его словам, Соколов надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать срок, пойдет навстречу и разрешит работать на компьютере.
"Соколов, в свою очередь, готов будет отдать половину гонорара в пользу казенного учреждения, где будет отбывать наказание", - сказал Мельников.
Мельников, посетивший Соколова в изоляторе, также рассказал, что заключенный с теплом отзывается о СИЗО "Бутырка", которая, по словам обвиняемого, в сравнении с другими местами принудительного содержания занимает уверенное первое место по условиям. В камере историка появился телевизор, что он назвал "значительным облегчением".
"В петербургском СИЗО и в медицинском центре имени Сербского таких удобств не было", - цитирует член ОНК Соколова.
Ранее Соколов был переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, где он находился для проведения экспертизы, в СИЗО в Москве.
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"Конкретной информации о дате перевода в "Кресты" нет, но Соколов в любом случае будет на период судебно-следственных мероприятий находиться в изоляторе по месту регистрации", - заключил Мельников.
По данным следствия, 7 ноября Соколов у себя дома в Петербурге застрелил из обреза аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября мужчину вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но упал в воду.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и жили в квартире историка. Там следователи и обнаружили фрагменты тела.
Соколов дал признательные показания и согласился с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
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108322079
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ФМИЦПН имени В.П. СербскогоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
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