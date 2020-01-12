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Очевидец рассказал о ДТП с участием Ренаты Литвиновой
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РИА Новости

Очевидец рассказал о ДТП с участием Ренаты Литвиновой

20:07 12.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Свидетель рассказал о ДТП в центре Москвы, в котором пострадала актриса и режиссер Рената Литвинова. Об этом сообщает "РЕН ТВ".
"Резко затормозили, женщину сбили. Она покатилась. Потом стала уходить", — рассказал очевидец телеканалу.
По его словам, он хотел вызвать скорую помощь, но актриса ушла сама.
"Вроде и хромая, но вроде и нормально все", — пояснил мужчина.
Ранее стало известно, что Рената Литвинова попала под машину на Тверском бульваре в центре Москвы. По словам актрисы, инцидент произошел, когда она направлялась в салон красоты. В своем инстаграм она написала, что врачи оказали ей необходимую помощь. Артистка заверила, что чувствует себя хорошо.
СМИ сообщили, что виновницей ДТП стала 28-летняя женщина за рулем Mercedes. Ее оштрафовали на две тысячи рублей за то, что она не пропустила пешехода.
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Рената ЛитвиноваМоскваПроисшествия
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