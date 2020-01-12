Очевидец рассказал о ДТП с участием Ренаты Литвиновой

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Свидетель рассказал о ДТП в центре Свидетель рассказал о ДТП в центре Москвы , в котором пострадала актриса и режиссер Рената Литвинова . Об этом сообщает " РЕН ТВ ".

"Резко затормозили, женщину сбили. Она покатилась. Потом стала уходить", — рассказал очевидец телеканалу.

По его словам, он хотел вызвать скорую помощь, но актриса ушла сама.

"Вроде и хромая, но вроде и нормально все", — пояснил мужчина.

Ранее стало известно, что Рената Литвинова попала под машину на Тверском бульваре в центре Москвы. По словам актрисы, инцидент произошел, когда она направлялась в салон красоты. В своем инстаграм она написала, что врачи оказали ей необходимую помощь. Артистка заверила, что чувствует себя хорошо.