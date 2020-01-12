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Джонсон и Меркель осудили задержание посла Британии в Тегеране
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РИА Новости

Джонсон и Меркель осудили задержание посла Британии в Тегеране

19:18 12.01.2020
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© AP Photo / Khalil SenosiБританский дипломат Роберт Макэр
Британский дипломат Роберт Макэр
© AP Photo / Khalil Senosi
ЛОНДОН, 12 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили задержание в Иране британского посла Роберта Макэра, сообщила канцелярия правительства Соединенного Королевства.
Иранское агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране, и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". Речь шла об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета. Эта акция вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция.
"Во второй половине дня Джонсон поговорил с Меркель по телефону. Они обсудили Иран и, в частности, трагическую гибель пассажиров украинского самолета. Лидеры осудили задержание в Тегеране британского посла, что является нарушением международного права", - говорится в сообщении канцелярии.
Сам Макэр заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать лозунги. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание Макэра грубым и безосновательным нарушением международного права.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
11 января, 18:46
Меркель прокомментировала признание Ираном вины за крушение Boeing
В телефонном разговоре Джонсон и Меркель также подтвердили намерение выполнять условия сделки по ядерной программе, ранее заключенной с Ираном.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент республики Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
11 января, 17:07
Джонсон высказался о катастрофе Boeing в Иране
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Роберт МакэрБорис ДжонсонАнгела МеркельВеликобританияГерманияИранВ мире
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