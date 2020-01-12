Джонсон и Меркель осудили задержание посла Британии в Тегеране

Иранское агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране, и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". Речь шла об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета. Эта акция вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция.

"Во второй половине дня Джонсон поговорил с Меркель по телефону. Они обсудили Иран и, в частности, трагическую гибель пассажиров украинского самолета. Лидеры осудили задержание в Тегеране британского посла, что является нарушением международного права", - говорится в сообщении канцелярии.

Сам Макэр заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать лозунги. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание Макэра грубым и безосновательным нарушением международного права.

В телефонном разговоре Джонсон и Меркель также подтвердили намерение выполнять условия сделки по ядерной программе, ранее заключенной с Ираном.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.