Стали известны подробности ДТП с участием Ренаты Литвиновой

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ассистентка Ренаты Литвиновой раскрыла подробности ДТП в центре Москвы, в результате которого пострадала актриса. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Артистка попала под машину на пешеходном переходе. По словам ее помощницы, Литвинова получила незначительные травмы, и ее жизни сейчас ничего не угрожает.
"После аварии ей помогли посторонние люди добраться в медучреждение, где ей была оказана медицинская помощь", — сообщила представитель актрисы.
Источник РИА Новости подтвердил, что в ДТП пострадала Рената Литвинова.
"Инцидент произошел сегодня в 15.45. Автомобиль марки Mercedes сбил женщину на Тверском бульваре в районе дома 27, строение 6", — сказала собеседница агентства из столичного главка ГИБДД.
По информации РЕН ТВ, за рулем автомобиля, сбившего Литвинову, была 28-летняя женщина. Водитель сообщила, что артистка почти не пострадала в ДТП, самостоятельно поднялась и покинула место происшествия.
Виновницу аварии оштрафовали на две тысячи рублей за то, что она не пропустила пешехода.