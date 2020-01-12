Стали известны подробности ДТП с участием Ренаты Литвиновой

Артистка попала под машину на пешеходном переходе. По словам ее помощницы, Литвинова получила незначительные травмы, и ее жизни сейчас ничего не угрожает.

"После аварии ей помогли посторонние люди добраться в медучреждение, где ей была оказана медицинская помощь", — сообщила представитель актрисы.

Источник РИА Новости подтвердил, что в ДТП пострадала Рената Литвинова.

"Инцидент произошел сегодня в 15.45. Автомобиль марки Mercedes сбил женщину на Тверском бульваре в районе дома 27, строение 6", — сказала собеседница агентства из столичного главка ГИБДД.

По информации РЕН ТВ , за рулем автомобиля, сбившего Литвинову, была 28-летняя женщина. Водитель сообщила, что артистка почти не пострадала в ДТП, самостоятельно поднялась и покинула место происшествия.