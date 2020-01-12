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Санчес высказался о важности территориального диалога в Испании
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РИА Новости

Санчес высказался о важности территориального диалога в Испании

17:27 12.01.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии (PSOE) выступает у штаба партии в Мадриде
Исполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии (PSOE) выступает у штаба партии в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 12 янв – РИА Новости. Главной задачей нового коалиционного правительства Испании будет достижение согласия по основным проблемам страны – в первую очередь, социальной и территориальной, сообщил в ходе специального заявления председатель правительства Педро Санчес.
Состав правительства с участием Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и UnidasPodemos – первого коалиционного с момента перехода страны от диктатуры к демократии в конце 1970х - премьер Педро Санчес объявил королю Фелипе VI в воскресенье, в понедельник члены кабинета министров принесут присягу, а во вторник состоится первое заседание нового Совета министров.

"Это будет легислатура диалога. Должна быть легислатура диалога – социального диалога, территориального диалога, а также диалога поколений. Граждане требуют от политиков Испании сдержанности, а не напряженности, строить мосты сотрудничества, а не налагать вето и заниматься расколами, которые были в последние годы. Испания совместного сосуществования, а не разногласий, основанная на соглашениях, а не на оскорблениях", - сказал Санчес. По его выражению коалиционное правительство будет "прогрессивным", а его "цель - служить всем испанцам, вести диалог, решать разногласия".

Основными задачами премьер назвал обеспечение экономического роста, создание качественных рабочих мест, решение территориальных проблем, достижение социальной справедливости, переход на цифровую экономику, защиту экологии, обеспечение равноправия мужчин и женщин.
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Санчес озвучил список вице-премьеров и министров, которые войдут в новое правительство, и поблагодарил за работу тех министров предыдущего кабинета, которые уходят со своих постов. Из 22 членов правительства (с учетом вице-премьеров) – одиннадцать мужчин и одиннадцать женщин.
Левая коалиция Unidas Podemos получит один из четырех постов вице-премьеров (ее лидер Пабло Иглесиас станет заместителем председателя правительства по социальным правам и повестке 2030), а также четыре министерских поста (министром равенства станет Ирене Монтеро, супруга Иглесиаса, министром труда - Иоланда Диас, университетов - социолог и экономист Мануэль Кастельс, потребления - лидер "Объединенных левых", член компартии Альберто Гарсон).
Свой пост вице-премьера сохранит Кармен Кальво (политические вопросы, связи с парламентом и тема исторической памяти). Экономику в качестве вице-премьера будет курировать министр экономики Надия Кальвиньо, министр экологического перехода Тереса Рибера - экологию и окружающую среду.
Пост министра иностранных дел займет экономист Аранча Гонсалес Лайя, занимавшая до последнего времени должность исполнительного директора Международного торгового центра (агентство по техническому сотрудничеству Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении практических, предпринимательских аспектов развития торговли). Портфель министра юстиции достанется Хуану Карлосу Кампо, судье уголовной палаты Национального суда, специалисту по юридическим аспектам борьбы с терроризмом.
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Будет значительно усилен социальный блок. Создано новое министерство по социальному обеспечению и миграции, которое возглавит Хосе Луис Эскрива. Министерство здравоохранения – Сальвадор Илья, министерство культуры – доктор права и профессор философии Хосе Мануэль Родригес, бывший представитель правительства Испании в сообществе Мадрид (2018-2019). Министром по территориальным вопросам станет Каролина Дариас, занимавшая должность советника по экономике правительства Канар.
Сохранят свои посты министр обороны Маргарита Роблес, министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, министр развития Хосе Луис Абалос (правда, министерство получит новое название – транспорта, мобильности и развития городов), министр промышленности Рейес Марото, министр науки Педро Дуке, министр образования Исабель Селаа, министр сельского хозяйства Луис Планас, министр финансов Мария Хесус Монтеро, которая также займет пост официального представителя правительства.
Седьмого января конгресс депутатов в ходе второго тура голосования с минимальным перевесом утвердил Санчеса премьером страны. За проголосовали 167 депутатов, против - 165, воздержались - 18. Санчес принес присягу 8 января.
Утверждение правительства положит конец затянувшемуся политическому кризису в стране, где за минувший год дважды проходили досрочные выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с конца апреля.
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Педро СанчесPodemosИспанская социалистическая рабочая партияИспанияВ мире
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