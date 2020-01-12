Санчес высказался о важности территориального диалога в Испании

"Это будет легислатура диалога. Должна быть легислатура диалога – социального диалога, территориального диалога, а также диалога поколений. Граждане требуют от политиков Испании сдержанности, а не напряженности, строить мосты сотрудничества, а не налагать вето и заниматься расколами, которые были в последние годы. Испания совместного сосуществования, а не разногласий, основанная на соглашениях, а не на оскорблениях", - сказал Санчес. По его выражению коалиционное правительство будет "прогрессивным", а его "цель - служить всем испанцам, вести диалог, решать разногласия".