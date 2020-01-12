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В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима
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РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима

16:21 12.01.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции на Васильевском острове задержали подростка, который ножом ударил своего отчима", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в ночь на 11 января в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по 12 линии Васильевского острова мужчине нанесли ножевое ранение. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали подростка 2004 года рождения. "По предварительной информации, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры ножом ударил в шею своего отчима 1973 года рождения. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. По данным местных СМИ, отчим подростка является гражданином Узбекистана.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").
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