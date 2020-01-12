В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима

По данным пресс-службы, в ночь на 11 января в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по 12 линии Васильевского острова мужчине нанесли ножевое ранение. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали подростка 2004 года рождения. "По предварительной информации, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры ножом ударил в шею своего отчима 1973 года рождения. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. По данным местных СМИ, отчим подростка является гражданином Узбекистана.