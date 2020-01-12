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Глава ПНС Ливии прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом
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РИА Новости

Глава ПНС Ливии прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом

15:46 12.01.2020
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПремьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office
ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в воскресенье прибыл с визитом в Турцию, где проведет переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом, сообщил в Twitter ливийский телеканал "Либия аль-ахрар", показав кадры прибытия Сарраджа.
В субботу Саррадж провел переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил, что глава триполийского правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в воскресенье отправится в Турцию, где встретится с президентом Тайипом Эрдоганом и обсудит дальнейшее урегулирование в Ливии.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь глава международно признанного правительства национального единства Ливии Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
В ночь на воскресенье ЛНА все же объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии, отметив в своем заявлении, что "другая сторона тоже должна придерживаться этого перемирия", иначе ее нарушения ждет жесткий ответ.
ПНС также объявила о намерении соблюдать предложенное перемирие.
Бойцы ПНС в Триполи
Вчера, 15:17
ЛАГ призывает стороны конфликта в Ливии придерживаться перемирия
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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