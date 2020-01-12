Глава ПНС Ливии прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом

ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в воскресенье прибыл с визитом в Турцию, где проведет переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом, сообщил в Twitter ливийский телеканал "Либия аль-ахрар", показав кадры прибытия Сарраджа.
#شاهد | وصول رئيس #المجلس_الرئاسي فايز #السراج إلى #إسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان pic.twitter.com/9U3Tayv9p3— Libya Alahrar TV - قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) 12 января 2020 г.
В субботу Саррадж провел переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил, что глава триполийского правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в воскресенье отправится в Турцию, где встретится с президентом Тайипом Эрдоганом и обсудит дальнейшее урегулирование в Ливии.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь глава международно признанного правительства национального единства Ливии Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
В ночь на воскресенье ЛНА все же объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии, отметив в своем заявлении, что "другая сторона тоже должна придерживаться этого перемирия", иначе ее нарушения ждет жесткий ответ.
ПНС также объявила о намерении соблюдать предложенное перемирие.