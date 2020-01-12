Глава ПНС Ливии прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом

Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил, что глава триполийского правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в воскресенье отправится в Турцию, где встретится с президентом Тайипом Эрдоганом и обсудит дальнейшее урегулирование в Ливии.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь глава международно признанного правительства национального единства Ливии Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.