В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады

ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Граждане Граждане Канады — наемники одной из частных военных компаний — прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Несмотря на имеющиеся договоренности о мирном урегулировании конфликта, украинское командование продолжает привлекать в зону Операции объединенных сил (ООС) иностранных наемников. Так, по нашим данным, 10 января в населенный пункт Станица Луганская прибыли 15 граждан Канады, представителей одной из частных военных компаний", — сказал Филипоненко.

По его словам, уже известно, что прибывшие будут обучать военнослужащих 46-й бригады ВС Украины, находящейся в данном районе, минно-взрывному делу и снайперской подготовке.

"Мы не исключаем, что в ближайшее время подготовленные иностранными инструкторами снайперские пары выдвинутся на передовые позиции для проведения обстрелов территории ЛНР с целью дестабилизации обстановки на линии боевого соприкосновения и провоцирования защитников республики на проведение ответных действий", — отметил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.