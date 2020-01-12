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https://ria.ru/20200112/1563335675.html
В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады

13:50 12.01.2020 (обновлено: 21:27 12.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковКПП "Станица Луганская" в ЛНР
КПП Станица Луганская в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
КПП "Станица Луганская" в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Граждане Канады — наемники одной из частных военных компаний — прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Несмотря на имеющиеся договоренности о мирном урегулировании конфликта, украинское командование продолжает привлекать в зону Операции объединенных сил (ООС) иностранных наемников. Так, по нашим данным, 10 января в населенный пункт Станица Луганская прибыли 15 граждан Канады, представителей одной из частных военных компаний", — сказал Филипоненко.
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По его словам, уже известно, что прибывшие будут обучать военнослужащих 46-й бригады ВС Украины, находящейся в данном районе, минно-взрывному делу и снайперской подготовке.

"Мы не исключаем, что в ближайшее время подготовленные иностранными инструкторами снайперские пары выдвинутся на передовые позиции для проведения обстрелов территории ЛНР с целью дестабилизации обстановки на линии боевого соприкосновения и провоцирования защитников республики на проведение ответных действий", — отметил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
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sshokollayder
2200113
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