У Хаджимбы есть шанс на отмену перевыборов, заявил член ЦИК Абхазии

Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии в пятницу 10 января признал незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в республике осенью президентских выборов и обязал ЦИК назначить новые выборы. ЦИК Абхазии назначил их на 22 марта. Сторонники действующего президента имеют девять месяцев на подачу апелляции на решение суда в президиум Верховного суда, после чего она должна быть рассмотрена в течение двух месяцев. Таким образом, может сложиться ситуация, когда на повторных выборах победит один кандидат, а судебные инстанции придут к выводу о законности сентябрьских выборов и подтвердят полномочия победивших на них Рауля Хаджимбы.