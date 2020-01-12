У Хаджимбы есть шанс на отмену перевыборов, заявил член ЦИК Абхазии

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Несмотря на то, что ЦИК Абхазии назначил перевыборы президента, у действующего президента Рауля Хаджимбы остается шанс доказать свою легитимность и добиться отмены перевыборов или их результатов, считает член ЦИК Гиви Габния.
Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии в пятницу 10 января признал незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в республике осенью президентских выборов и обязал ЦИК назначить новые выборы. ЦИК Абхазии назначил их на 22 марта. Сторонники действующего президента имеют девять месяцев на подачу апелляции на решение суда в президиум Верховного суда, после чего она должна быть рассмотрена в течение двух месяцев. Таким образом, может сложиться ситуация, когда на повторных выборах победит один кандидат, а судебные инстанции придут к выводу о законности сентябрьских выборов и подтвердят полномочия победивших на них Рауля Хаджимбы.
"По закону Рауль Хаджимба имеет право в течение девяти месяцев обжаловать решение суда кассационной инстанции в надзорном порядке в президиуме Верховного суда. Президиум же должен будет вынести свое решение в течение двух месяцев. Итого, на все разбирательства может уйти 11 месяцев", - пояснил Габния РИА Новости.
При этом, "процессы проведения новых выборов и рассмотрения дела президиумом Верховного суда могут происходить параллельно".
Габния отметил, что "если Верховный суд решит, что выборы президента в 2019 году прошли законно, то новые выборы автоматически отменяются".