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У Хаджимбы есть шанс на отмену перевыборов, заявил член ЦИК Абхазии
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РИА Новости

У Хаджимбы есть шанс на отмену перевыборов, заявил член ЦИК Абхазии

13:21 12.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Несмотря на то, что ЦИК Абхазии назначил перевыборы президента, у действующего президента Рауля Хаджимбы остается шанс доказать свою легитимность и добиться отмены перевыборов или их результатов, считает член ЦИК Гиви Габния.
Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии в пятницу 10 января признал незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в республике осенью президентских выборов и обязал ЦИК назначить новые выборы. ЦИК Абхазии назначил их на 22 марта. Сторонники действующего президента имеют девять месяцев на подачу апелляции на решение суда в президиум Верховного суда, после чего она должна быть рассмотрена в течение двух месяцев. Таким образом, может сложиться ситуация, когда на повторных выборах победит один кандидат, а судебные инстанции придут к выводу о законности сентябрьских выборов и подтвердят полномочия победивших на них Рауля Хаджимбы.

"По закону Рауль Хаджимба имеет право в течение девяти месяцев обжаловать решение суда кассационной инстанции в надзорном порядке в президиуме Верховного суда. Президиум же должен будет вынести свое решение в течение двух месяцев. Итого, на все разбирательства может уйти 11 месяцев", - пояснил Габния РИА Новости.

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При этом, "процессы проведения новых выборов и рассмотрения дела президиумом Верховного суда могут происходить параллельно".
Габния отметил, что "если Верховный суд решит, что выборы президента в 2019 году прошли законно, то новые выборы автоматически отменяются".
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