ЦИК Абхазии назначил президентские выборы на 22 марта

СУХУМ, 12 янв — РИА Новости. Выборы президента Абхазии состоятся 22 марта, сообщил РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия. Выборы президентасостоятся 22 марта, сообщил РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия.

Он отметил, что решение о повторных выборах было принято "практически единогласно".

Пресс-служба администрации действующего президента страны Рауля Хаджимбы сообщила, что не согласна с назначением новых выборов и будет обжаловать это решение ЦИК.

Беспорядки в Абхазии

На прошлой неделе в Сухуме прошли акции протеста. Митингующие были недовольны тем, как рассматривается дело проигравшего прошлые президентские выборы Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

В четверг протестующие, требуя отставки президента Рауля Хаджимбы, ворвались в его администрацию. После экстренного заседания Совбеза силовые структуры перевели на усиленный режим.

Суд кассационной инстанции Верховного суда на следующий день признал незаконными результаты прошедших осенью выборов, на которых победил Хаджимба, и обязал назначить новые. У сторонников действующего лидера страны есть девять месяцев на подачу апелляции на постановление суда, после чего ее должны рассмотреть в течение двух месяцев. Если Верховный суд решит, что выборы 2019 года прошли законно, то новые автоматически отменяются.