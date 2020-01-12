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ЦИК Абхазии назначил президентские выборы на 22 марта
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РИА Новости

ЦИК Абхазии назначил президентские выборы на 22 марта

12:46 12.01.2020 (обновлено: 14:17 12.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИзбирательный в день второго тура выборов президента Абхазии
Избирательный в день второго тура выборов президента Абхазии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 12 янв — РИА Новости. Выборы президента Абхазии состоятся 22 марта, сообщил РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия.
Он отметил, что решение о повторных выборах было принято "практически единогласно".
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
10 января, 18:23
Штурм и похищенное оружие. Что происходит в Абхазии
Пресс-служба администрации действующего президента страны Рауля Хаджимбы сообщила, что не согласна с назначением новых выборов и будет обжаловать это решение ЦИК.

Беспорядки в Абхазии

На прошлой неделе в Сухуме прошли акции протеста. Митингующие были недовольны тем, как рассматривается дело проигравшего прошлые президентские выборы Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
В четверг протестующие, требуя отставки президента Рауля Хаджимбы, ворвались в его администрацию. После экстренного заседания Совбеза силовые структуры перевели на усиленный режим.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
11 января, 20:34
Хаджимба намерен участвовать в перевыборах президента Абхазии
Суд кассационной инстанции Верховного суда на следующий день признал незаконными результаты прошедших осенью выборов, на которых победил Хаджимба, и обязал назначить новые. У сторонников действующего лидера страны есть девять месяцев на подачу апелляции на постановление суда, после чего ее должны рассмотреть в течение двух месяцев. Если Верховный суд решит, что выборы 2019 года прошли законно, то новые автоматически отменяются.
Все это время, согласно закону, исполнять обязанности главы государства может Рауль Хаджимба, однако оппозиция требует его немедленной отставки. Парламент Абхазии рекомендует президенту покинуть свой пост "в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе".
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. 9 января 2020
11 января, 20:16
Власти Абхазии заподозрили участие иностранцев в беспорядках в стране
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