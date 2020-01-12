Российские военные сдали кровь для жителей Армении

В сообщении говорится, что "Дни донора" на российской базе проводятся с 2011 года и приобрели традиционный характер. "Нынешняя акция в текущем году стала уже 15-й по счету. В общей сложности за восемь лет в акции в ней приняли участие более 5 тысяч человек из числа российских военнослужащих и членов их семей".