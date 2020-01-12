Российские военные сдали кровь для жителей Армении

ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Военнослужащие российской военной базы в Армении стали донорами крови в рамках благотворительной акции "Подари жизнь!", сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.
"Около 500 военнослужащих и членов их семей сдали кровь в банк крови города Гюмри. Впервые в благотворительной акции приняли участие школьники старших классов школы Минобороны России в Армении из числа воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что в целом было собрано около 200 литров крови.
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"Для нас это традиционное мероприятие, которое проводится в соединении регулярно для оказания благотворительной безвозмездной помощи жителям Армении", – цитирует пресс-служба слова командира российского соединения полковника Николая Мартынюка.
В сообщении говорится, что "Дни донора" на российской базе проводятся с 2011 года и приобрели традиционный характер. "Нынешняя акция в текущем году стала уже 15-й по счету. В общей сложности за восемь лет в акции в ней приняли участие более 5 тысяч человек из числа российских военнослужащих и членов их семей".
Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
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