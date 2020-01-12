Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T12:49+0300
https://ria.ru/20200112/1563334315.html
Российские военные сдали кровь для жителей Армении
https://cdn21.img.ria.ru/images/155858/62/1558586290_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f3f35253a852dfc4941ee35efe183992.jpg
РИА Новости

Российские военные сдали кровь для жителей Армении

12:49 12.01.2020
1582
© Sputnik / Асатур Есаянц102-я российская военная база в Гюмри, Армения
102-я российская военная база в Гюмри, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
102-я российская военная база в Гюмри, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Военнослужащие российской военной базы в Армении стали донорами крови в рамках благотворительной акции "Подари жизнь!", сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.
"Около 500 военнослужащих и членов их семей сдали кровь в банк крови города Гюмри. Впервые в благотворительной акции приняли участие школьники старших классов школы Минобороны России в Армении из числа воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что в целом было собрано около 200 литров крови.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на территории 102-й российской военной базы в Гюмри во время визита в Армению
29 октября 2019, 15:47
Шойгу остался доволен боеспособностью российской базы в Армении
"Для нас это традиционное мероприятие, которое проводится в соединении регулярно для оказания благотворительной безвозмездной помощи жителям Армении", – цитирует пресс-служба слова командира российского соединения полковника Николая Мартынюка.
В сообщении говорится, что "Дни донора" на российской базе проводятся с 2011 года и приобрели традиционный характер. "Нынешняя акция в текущем году стала уже 15-й по счету. В общей сложности за восемь лет в акции в ней приняли участие более 5 тысяч человек из числа российских военнослужащих и членов их семей".
Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
102-я российская военная база в Гюмри, Армения
8 ноября 2019, 10:54
Роберт Кочарян прокомментировал присутствие российских военных в Армении
40210011
Обсудить 0
ГюмриРоссияАрменияОбщество
Рекомендуем
Вид с Международной космической станции
Эксперт из США сообщил о разрушении российского спутника-"убийцы"
Серж Саргсян
Следствие намерено передать в суд дело экс-президента Армении Саргсяна
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Израиль обратился к ряду стран из-за решения МУС
Военнослужащие армии России на полигоне Цугол в Забайкальском крае
В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая
Автомобиль скорой помощи у захваченного здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана
В Армении зафиксировали случай смерти от свиного гриппа
Снос градирни атомной электростанции в Кобленце, Германия
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
Вид на Ереван
Авиавласти Армении заявили, что не обсуждали организацию рейсов в Крым
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН
Пожарные работают на месте происшествия
В Ереване горит склад мебельного магазина
Пассажирский самолет в небе
Armenia Airways отменила рейс в Иран из соображений безопасности
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил Миллер
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали идею отметить "450-летие сожжения Москвы"
Города мира. Ереван
Ереван сообщил о ранении своего военного на границе с Азербайджаном
Ксения Пунтус
СМИ: выпавшая из окна модель находится в тяжелом состоянии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
08:35В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
08:30На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Лента новостейМолния