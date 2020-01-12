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https://ria.ru/20200112/1563333716.html
В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая
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РИА Новости

В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая

12:24 12.01.2020 (обновлено: 15:04 12.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии России на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае
Военнослужащие армии России на полигоне Цугол в Забайкальском крае
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил об угрозе отставания американских Вооруженных сил от России и Китая.

"Нам нужно наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай, который движется с невероятной скоростью. Так что мы должны быть уверены, что мы развиваемся как минимум теми же темпами, что и потенциальные противники", — сказал Хайтен в интервью, опубликованном на сайте Пентагона.

По словам генерала, американская армия "впереди по большинству параметров", однако это преимущество не будет иметь значения, если противник "движется быстрее".
Кандидатура Хайтена на пост замруководителя Объединенного комитета начальников штабов была утверждена сенаторами в августе. До этого он руководил Стратегическим командованием, объединяющим ядерные силы, ПРО и космические силы.
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12 ноября 2019, 20:16
США готовят войну с Россией и Китаем в космосе, пишут СМИ
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СШАДжон ХайтенВВС СШАОбъединенный комитет начальников штабов (США)Министерство обороны СШАКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
"По словам генерала, американская армия "впереди по большинству параметров"" Каких, например? Я только один знаю - суровейший распил огроменного бюджета.
12 января, 13:08
Vhaldemar Manowaroff
1172300013
Это в России коррупция? Вот распил настоящий, ау либерда, где трамп должен уйти?
12 января, 12:33
Андрей Борисов
992000113
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