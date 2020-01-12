В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая

"Нам нужно наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай, который движется с невероятной скоростью. Так что мы должны быть уверены, что мы развиваемся как минимум теми же темпами, что и потенциальные противники", — сказал Хайтен в интервью, опубликованном на сайте Пентагона.