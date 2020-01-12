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Инициатор митинга в Сухуме готов возместить ущерб
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РИА Новости

Инициатор митинга в Сухуме готов возместить ущерб

12:24 12.01.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОрганизатор митинга Ахра Авидзба у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме, которое штурмуют митингующие
Организатор митинга Ахра Авидзба у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме, которое штурмуют митингующие
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Инициатор митинга в Сухуме Ахра Авидзба заявил, что несёт ответственность за происходящее в здании администрации президента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. При штурме здания были выбиты несколько окон и дверь.

"Я несу ответственность за происходящее в администрации президента. Я отвечаю за разбитые стекла. Мы их поставим. Но за ту мебель, которую они в нас кидали и разбили, если они говорят, что мы виноваты, я не приму", - сказал он, добавив, что считает провокацией заявления окружения президента Рауля Хаджимбы, "будто из здания пропали 50 автоматов". Авидзба обратился к авторам данных заявлений дать номера "якобы похищенных автоматов".

Авидзба считает, что окружение Хаджимбы толкает людей, находящихся в комплексе правительственных зданий, на провокацию. "Они начали сегодня нам говорить о том, что мы наркоманы, разбойники, много чего сделали", - добавил он.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Вчера, 11:34
Дату выборов президента Абхазии определят в воскресенье
Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии в пятницу 10 января признал незаконным решение ЦИК о результатах прошедших осенью президентских выборов, на которых победил Рауль Хаджимба. Суд обязал ЦИК назначить новые выборы. Как ожидается, заседание ЦИК, где будут назначены повторные выборы, может состояться в воскресенье. Член ЦИК Абхазии Гиви Габния сообщил РИА Новости, что новые выборы президента должны пройти в течение двух месяцев. Все это время исполнять обязанности президента по закону может Рауль Хаджимба, однако оппозиция требует его немедленной отставки.
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Акции протеста в СухумеАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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