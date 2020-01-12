Инициатор митинга в Сухуме готов возместить ущерб

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Инициатор Инициатор митинга в Сухуме Ахра Авидзба заявил, что несёт ответственность за происходящее в здании администрации президента Абхазии , передает корреспондент РИА Новости.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. При штурме здания были выбиты несколько окон и дверь.

"Я несу ответственность за происходящее в администрации президента. Я отвечаю за разбитые стекла. Мы их поставим. Но за ту мебель, которую они в нас кидали и разбили, если они говорят, что мы виноваты, я не приму", - сказал он, добавив, что считает провокацией заявления окружения президента Рауля Хаджимбы, "будто из здания пропали 50 автоматов". Авидзба обратился к авторам данных заявлений дать номера "якобы похищенных автоматов".

Авидзба считает, что окружение Хаджимбы толкает людей, находящихся в комплексе правительственных зданий, на провокацию. "Они начали сегодня нам говорить о том, что мы наркоманы, разбойники, много чего сделали", - добавил он.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.