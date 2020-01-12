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2020-01-12T06:51+0300
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Токаев назвал признание Ираном вины за авиакатастрофу важным решением
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РИА Новости

Токаев назвал признание Ираном вины за авиакатастрофу важным решением

06:51 12.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
НУР-СУЛТАН, 12 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что признание Ираном своей вины за авиакатастрофу украинского самолета близ Тегерана является решением, имеющим важное значение.
"Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, это решение, имеющее важное значение", - написал Токаев на своей странице в Twitter.
По его словам, "в сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
02:12
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Крушение украинского самолета в ИранеКасым-Жомарт ТокаевИранКазахстанУкраинаВ мире
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