Токаев назвал признание Ираном вины за авиакатастрофу важным решением

НУР-СУЛТАН, 12 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что признание Ираном своей вины за авиакатастрофу украинского самолета близ Тегерана является решением, имеющим важное значение.

"Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, это решение, имеющее важное значение", - написал Токаев на своей странице в Twitter

По его словам, "в сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.