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Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба
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РИА Новости

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

03:04 12.01.2020 (обновлено: 04:51 12.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкХлеб
Хлеб
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Хлеб. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий. Эксперты, опрошенные РИА Новости, не исключают рост розничных цен на эту продукцию в течение года, но уверены, что рыночные механизмы удержат их от чрезмерных колебаний.
По оценке Росстата, валовый сбор ржи в 2019 году составил 1,429 миллиона тонн. В конце декабря Центр агроаналитики Минсельхоза отмечал, что урожай ржи в России стал минимальным более чем за полвека - с 1965 года.
Снижение объема производства ржи привело к росту цен производителей: по словам руководителя управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольфа Булавина, средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на 43%, до 8942 рублей за тонну, а цена закупки ржи переработчиками – на 44%, до 12 665 рублей за тонну без НДС к уровню ноября 2018 года.
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"В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба", - считает эксперт.
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год. Между тем, он отметил, что более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышение цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку.
По оценке ассоциации, в структуре закупочной цены хлеба сырье и материалы занимают 41,3%, тарифы ЖКХ - 12,2%. В структуре розничной цены 62% приходится на затраты производителя, 35% - на торговую наценку.
По данным РОСПиК, средние отпускные цены на ржаную муку с 2017 года по 2019 год выросли на 38,8%, за 11 месяцев 2019 года – на 22,6%. Средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов прибавили 3,1% и 5,4% соответственно, а к концу ноября 2019 года выросли на 5,8% с начала года (с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм), следует из данных Росстата.
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