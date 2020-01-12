Висло-Одерская наступательная операция (1945)

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) советскими войсками с 12 января по 3 февраля 1945 года была проведена Висло-Одерская наступательная операция с целью разгрома немецкой группы армий "А", завершения освобождения Польши и создания благоприятных условий для нанесения решающего удара на столицу Германии – Берлин.

К началу 1945 года советские вооруженные силы на востоке и союзники СССР по антигитлеровской коалиции на западе вплотную приблизились к территории Германии и заняли выгодное положение для нанесения завершающих ударов по врагу. Командование советских войск планировало начать активные действия на всех направлениях с последующим развитием наступления в глубину и овладением Берлином. Главный удар должны были наносить войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на центральном участке советско-германского фронта. В ходе предшествовавших боевых действий они вышли к Висле и удерживали на ее западном берегу три оперативных плацдарма.

Замысел Висло-Одерской операции состоял в том, чтобы ударами с плацдармов на Висле 1-м Белорусским фронтом на Познань и 1-м Украинским – на Бреслау рассечь и уничтожить по частям основные силы группы армий "А".

Подготовка советских войск к операции началась осенью 1944 года, были осуществлены крупные перегруппировки воинских соединений. На участках прорыва за счет маневра было достигнуто решающее превосходство над противником. К началу Висло-Одерской операции войска 1-го Белорусского (командующий – Маршал Советского Союза Георгий Жуков) и 1-го Украинского (командующий – Маршал Советского Союза Иван Конев) фронтов насчитывали более двух миллионов человек, 33,5 тысячи орудий и минометов, семь тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, около пяти тысяч самолетов. В ходе наступления им оказывали содействие войска левого крыла 2-го Белорусского и правого крыла 4-го Белорусского фронтов.

Советским войскам на территории Польши противостояла немецкая группа армий "А" (с 26 января – "Центр"), которая объединяла 9-ю и 4-ю танковую армии, а также главные силы 17-й армии. В них имелось 30 дивизий, две бригады и 50 отдельных батальонов – всего до 560 тысяч солдат и офицеров, около пяти тысяч орудий и минометов, 1220 танков и штурмовых орудий. Их действия поддерживали 630 боевых самолетов 6-го воздушного флота. Немецкое командование подготовило между Вислой и Одером семь оборонительных рубежей, эшелонированных на 300-500 километров. Первый – Вислинский оборонительный рубеж состоял из четырех полос общей глубиной от 30 до 70 километров. Наиболее сильно была укреплена первая (главная) полоса, включавшая три-четыре позиции, на каждой из которых оборудовалось от одной до трех линий сплошных траншей. Подступы к ним прикрывались проволочными заграждениями в несколько рядов и сплошными минными полями глубиной 50-100 метров. На танкоопасных направлениях между первой и второй позициями имелись противотанковые рвы. Последующие оборонительные рубежи состояли из одной-двух линий траншей и отдельных опорных пунктов. Серьезным препятствием для наступавших являлся шестой оборонительный рубеж, проходивший вдоль германо-польской границы 1939 года. Также были подготовлены к длительной защите города и крепости: Модлин, Варшава, Радом, Краков, Лодзь, Познань, Бреслау (ныне Вроцлав) и другие.

Начало операции советским командованием было намечено на 20 января 1945 года, однако по просьбе союзников в связи с их неудачей в Арденнской операции 1944-1945 годов наступление советских войск началось 12-15 января. Первым 12 января 1945 года после 15-минутного огневого налета перешел в наступление 1-й Украинский фронт, который прорвав оборону противника к исходу дня продвинулся на 15-20 километров. 14 января начались боевые действия на 1-м Белорусском фронте в полосе шириной свыше 100 километров. Наступление велось с двух плацдармов в направлениях на Познань и на Лодзь. 15 января из района севернее Варшавы начали наступать 47-я армия 1-го Белорусского фронта и 1-я армия Войска Польского. За день они продвинулись на глубину до 12 километров и вышли к Висле. Советские войска наносили удары по противнику с севера и юга Варшавы с целью окружения варшавской группировки противника. Немецкое командование, опасаясь этого, начало поспешно отводить свои войска в северо-западном направлении. В сложившейся обстановке Красная Армия увеличила темпы преследования отходящего противника до 16-24 километров в сутки, а 1-я армия Войска Польского под командованием генерала дивизии Станислава Поплавского форсировала Вислу и начала наступать на Варшаву. По замыслу главнокомандования польские войска должны были первыми войти в город.

Утром 17 января части 1-й армии Войска Польского ворвались на улицы Варшавы. Бои в городе были тяжелыми. К середине дня обойденная с двух сторон советскими войсками, сомкнувшими кольцо окружения, расчлененная затем ударами польских частей, группировка фашистов в Варшаве потерпела поражение в уличных боях, и город был освобожден. Вслед за 1-й армией Войска Польского в Варшаву вошли части советских войск.

Фашисты практически уничтожили весь город. Крупнейшие промышленные предприятия были стерты с лица земли, а жилые дома взорваны или сожжены. Кроме того гитлеровцы оставили Варшаву заминированной. Советские саперы в ходе разминирования уничтожили более 5,4 тысячи противотанковых мин, свыше 17 тысяч противопехотных, 46 фугасов, 232 "сюрприза", более 14 тонн взрывчатых веществ, около 14 тысяч снарядов, авиабомб, мин и гранат.

К концу 17 января войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов при содействии войск 2-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов прорвали оборону противника в полосе до 500 километров, продвинулись на глубину 100-160 километров, разгромили основные силы группы армий "А", а также освободили свыше 2,4 тысячи населенных пунктов.

Начиная с 18 января войска приступили к преследованию врага. 1-й Белорусский фронт наступал в направлении Познани, а 1-й Украинский фронт – на Бреслау. 19 января передовые части 1-го Украинского фронта, преследуя противника, вступили на территорию Германии, а войска левого крыла фронта освободили Краков. В тот же день соединения 1-го Белорусского фронта овладели крупным промышленным центром Польши – городом Лодзь.

Гитлеровское командование перебросило в приграничные районы часть сил из внутренних районов Германии, с западного фронта и других участков советско-германского фронта. Однако его попытки восстановить прорванный фронт успеха не имели. 20–25 января армии 1-го Белорусского фронта преодолели вартовский и познанский оборонительные рубежи и окружили в Познани 60-тысячный гарнизон противника. 22 января – 3 февраля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов вышли на реку Одер почти в 200-километровой полосе, с ходу форсировали его и захватили плацдармы в районах севернее и южнее Бреслау.

До Берлина оставалось 60-70 километров, однако дальнейшее наступление было остановлено . Войска понесли серьезные потери, тылы отстали. Стремясь ликвидировать плацдармы на западном берегу Одера, противник выдвинул к ним четыре дивизии и ряд отдельных частей. Из-за трудностей с базированием советских воздушных армий ему удалось на время захватить господство в воздухе и нанести удары с воздуха по боевым порядкам Красной Армии, пунктам управления, огневым позициям артиллерии и объектам тыла.

Висло-Одерская операция – одна из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Если к ее началу ширина полосы наступления составляла 500 километров, то к моменту завершения она увеличилась до одной тысячи километров. За время операции советские войска продвинулись на глубину до 500 километров, освободили значительную часть Польши и вышли на подступы к столице Германии, решив при этом важную военно-политическую задачу – оказание помощи англо-американским войскам, терпевшим поражения в Арденнах и Эльзасе (регион на северо-востоке Франции, граничащий с Германией и Швейцарией).

В Висло-Одерской операции были достигнуты высокая степень массирования сил и средств на направлениях главных ударов фронтов, высокие темпы наступления, искусно осуществлен маневр крупными объединениями с целью обхода, охвата и разгрома разобщенных группировок противника. Маневренные действия советских войск позволили окружить крупные вражеские группировки в городах Бреслау, Познань и других, разгромить отходившие войска противника и его вводившиеся резервы. В операции были уничтожены 35 немецких дивизий, а 25 потеряли от 50 до 75% своего состава. В плен взято около 147,4 тысячи человек, захвачено 14 тысяч орудий и минометов, до 1,4 тысячи танков и штурмовых орудий, свыше одной тысячи самолетов. При этом потери советских войск в операции составили: свыше 193 тысяч человек, из них более 43 тысяч – безвозвратно; более 1,2 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок; более 370 орудий и минометов; около 350 боевых самолетов.

За героизм и воинское мастерство 1192 соединения и части 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов награждены орденами, 481 соединению и части присвоены почетные наименования в честь освобожденных городов. Непосредственные участники боевых операций при изгнании фашистов из Варшавы были награждены учрежденной медалью "За освобождение Варшавы". Ее получили более 690 тысяч человек.

В память о победе и как символ боевой дружбы двух братских армий в пригороде Варшавы – Праге был воздвигнут гранитный монумент. Поляки называли его "Братерство брони". На граните на двух языках – польском и русском – высечены слова: "Слава героям Советской армии – товарищам по оружию, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость польского народа!".

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)