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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

23:39 11.01.2020 (обновлено: 23:41 11.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии, а также подтвердили общее стремление содействовать урегулированию ливийского конфликта, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле. Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин информировал Эрдогана по итогам прошедших переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, а также бесед по телефону с рядом лидеров региональных государств.
Президенты РФ и Турции подчеркнули готовность способствовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию.
"Условлено находиться в постоянном контакте, в частности по ливийской и сирийской проблематике",  - подчеркивается в сообщении.
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