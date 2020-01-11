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Главы Таджикистана и Киргизии обсудили ситуацию в приграничных районах
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РИА Новости

Главы Таджикистана и Киргизии обсудили ситуацию в приграничных районах

22:55 11.01.2020
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© Фото : пресс-служба ГПС КиргизииПограничники на кыргызско-таджикской границе
Пограничники на кыргызско-таджикской границе
© Фото : пресс-служба ГПС Киргизии
ДУШАНБЕ, 11 янв - РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в приграничных районах двух стран, сообщает в субботу пресс-служба президента Таджикистана.
"В ходе беседы президенты сделали акцент на ситуацию в приграничных районах двух стран. Была особо подчеркнута важность продолжения таджикско-киргизского межгосударственного диалога по дальнейшему продвижению процесса переговоров по вопросам границы. Достигнута договоренность об активизации встреч и деятельности рабочих групп сторон в целях недопущения обострения ситуации в приграничных районах", - говорится в сообщении.
По итогам беседы, президенты дали конкретные поручения соответствующим министерствам и ведомствам по принятию необходимых мер в этом направлении.
В минувший четверг пресс-центр пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сделал заявление, в котором обвинил группу жителей села Коктош сельсовета Аксай Баткенского района в том, что те, "вооружившись охотничьим оружием, препятствовали проходу граждан Таджикистана по дороге села Сомониён сельсовета Чоркух города Исфары". Таджикское погранведомство заявило, что накануне вечером киргизские граждане "закидали камнями легковую автомашину марки "Мерседес-бенц", принадлежащую жителю села Ходжа Аъло", а в ответ на провокационные действия киргизских граждан жители села Ходжа Аъло (Таджикистан) закидали камнями автомашину гражданина Киргизии". В заявлении таджикской стороны также говорится, что прибывшие на место инцидента представители ОВД Исфары и Баткенского района "взяли ситуацию под контроль".
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Далее таджикская сторона сообщила о том, что в 2 часа ночи "жители киргизского села Коктош произвели выстрел в воздух из охотничьего ружья и примерно в 4 часа с киргизской стороны из охотничьего ружья была обстреляна личная автомашина сотрудника ОВД-2 города Исфара Фархода Икромзода, который, по счастливой случайности, не пострадал".
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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Сооронбай ЖээнбековЭмомали РахмонТаджикистанКиргизияБезопасностьВ мире
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