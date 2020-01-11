Роухани попросил прощения у Украины

"Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", — говорится в сообщении.

Роухани выразил соболезнования украинскому народу, родным и близким погибших. В ближайшее время он направит в Киев спецпредставителя.

Кроме того, Иран окажет необходимую поддержку украинской экспертной группе для продолжения расследования.

Владимир Зеленский назвал признание Тегераном "ракетной версии" как причины катастрофы возможностью продолжить расследование. Он выразил надежду на конструктивное взаимодействие с Тегераном в соответствии с международным правом.

Трагедия Boeing

Самолет Boeing 737 компании " Международные авиалинии Украины ", летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение рано утром 8 января. Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции и девять членов экипажа.

Иранские власти сначала предполагали, что лайнер загорелся и упал из-за технических неполадок с двигателем. Но сегодня утром Генштаб иранских Вооруженных сил признал, что его по ошибке сбили силы ПВО.