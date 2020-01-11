Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

"Мы знаем, что компания "МАУ" ("Международные авиалинии Украины" – ред.) приняла решение о компенсации семьям членов экипажа, погибших в этой трагедии. Мы проконтролируем, чтобы семьи каждого погибшего, получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией. Несмотря на это, украинское правительство выделит дополнительно по 200 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов) каждой семье, пострадавшей в этой трагедии", - заявил Гончарук в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Также премьер заявил, что правительство готово оказаться "юридическую поддержку и сопровождение в подготовке исковых и других заявлений для восстановления справедливости, если какая-то из семей будет нуждаться в помощи". "Наши дипломаты уже работают над тем, чтобы, используя все доступные в международном праве методы, добиться компенсации от иранской стороны", - заявил глава правительства. Украины.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.