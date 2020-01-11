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Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
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РИА Новости

Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

21:54 11.01.2020 (обновлено: 21:55 11.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
"Мы знаем, что компания "МАУ" ("Международные авиалинии Украины" – ред.) приняла решение о компенсации семьям членов экипажа, погибших в этой трагедии. Мы проконтролируем, чтобы семьи каждого погибшего, получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией. Несмотря на это, украинское правительство выделит дополнительно по 200 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов) каждой семье, пострадавшей в этой трагедии", - заявил Гончарук в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.
Также премьер заявил, что правительство готово оказаться "юридическую поддержку и сопровождение в подготовке исковых и других заявлений для восстановления справедливости, если какая-то из семей будет нуждаться в помощи". "Наши дипломаты уже работают над тем, чтобы, используя все доступные в международном праве методы, добиться компенсации от иранской стороны", - заявил глава правительства. Украины.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 20:31
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Крушение украинского самолета в ИранеАлексей ГончарукМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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jjuws-w
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