Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T21:47+0300
https://ria.ru/20200111/1563325401.html
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
https://cdn21.img.ria.ru/images/155300/59/1553005943_0:138:3151:1910_1036x0_80_0_0_fd848620b0579c4ca14acb9f08516de2.jpg
РИА Новости

Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing

21:07 11.01.2020 (обновлено: 21:47 11.01.2020)
46701
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
Как написал парламентарий в твиттере, всему миру очевидно, что Москва не имеет отношения к уничтожению украинского самолета, так как "страна — поставщик оружия не несет ответственности за его использование".
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 14:29
Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing
"Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз", — говорится в посте.
Ранее Турчинов заявил, что за сбитый украинский самолет должно отвечать не только руководство Ирана, но и Россия. Он объяснил это тем, что Тегеран является стратегическим партнером Москвы, а значит, она могла участвовать в "подготовке ракетной атаки". Он не уточнил, какое отношение российские власти имеют к обострению отношений между Ираном и США.
Утром восьмого января Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после взлета в аэропорту Тегерана. На борту следовавшего в Киев самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский.
Трагедия произошла на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после авиаудара США по аэропорту Багдада 3 января и убийства иранского генерала Касема Сулеймани. В Пентагоне заявили, что удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты считают погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Владимир Зеленский
Вчера, 09:47
Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing
4299422820
Обсудить 57
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСовет Федерации РФАлексей ПушковТегеран (город)Александр ТурчиновРоссияИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Только в 404 и Сомали такие как трупчинов остаются на свободе :)
11 января, 21:22
АБАлексей Баев
11940205
А что, Турчинов еще на свободе? Он же социально опасный!
11 января, 21:40
Йаххааа!
6200600
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Кадры сближения эсминца USS Farragut с российским кораблем в Аравийском море
Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Большая ошибка Польши
Демонстрация в Тегеране 11 января 2020 года
В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в крушении Boeing
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
Александр Турчинов
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Путин и Меркель провели переговоры в Кремле
Военнослужащий правительственной армии Сирии
Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных
Американские гидросамолеты Каталина
В США почтили память участников секретного проекта с СССР "Зебра"
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Власти Абхазии сообщили об участии иностранцев в протестах в Сухуме
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Коротченко ответил на слова украинского эксперта о Черноморском флоте
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42На Мальте выбрали нового премьер-министра
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Лента новостейМолния