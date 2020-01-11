Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
Как написал парламентарий в твиттере, всему миру очевидно, что Москва не имеет отношения к уничтожению украинского самолета, так как "страна — поставщик оружия не несет ответственности за его использование".
"Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз", — говорится в посте.
Ранее Турчинов заявил, что за сбитый украинский самолет должно отвечать не только руководство Ирана, но и Россия. Он объяснил это тем, что Тегеран является стратегическим партнером Москвы, а значит, она могла участвовать в "подготовке ракетной атаки". Он не уточнил, какое отношение российские власти имеют к обострению отношений между Ираном и США.
Утром восьмого января Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после взлета в аэропорту Тегерана. На борту следовавшего в Киев самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский.
Трагедия произошла на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после авиаудара США по аэропорту Багдада 3 января и убийства иранского генерала Касема Сулеймани. В Пентагоне заявили, что удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты считают погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.