Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019

Как написал парламентарий в твиттере , всему миру очевидно, что Москва не имеет отношения к уничтожению украинского самолета, так как "страна — поставщик оружия не несет ответственности за его использование".

"Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз", — говорится в посте.

Ранее Турчинов заявил, что за сбитый украинский самолет должно отвечать не только руководство Ирана, но и Россия. Он объяснил это тем, что Тегеран является стратегическим партнером Москвы, а значит, она могла участвовать в "подготовке ракетной атаки". Он не уточнил, какое отношение российские власти имеют к обострению отношений между Ираном и США.

Утром восьмого января Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после взлета в аэропорту Тегерана. На борту следовавшего в Киев самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский.