Зеленский сообщил, когда тела погибших в Иране вернут на Украину

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть на родину уже на следующей неделе, до 19 января, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.
"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - цитирует пресс-служба Зеленского.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.