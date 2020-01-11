ЧП с Boeing в Иране спровоцировал американский дрон, считает эксперт

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уничтожение украинского самолета иранской системой противовоздушной обороны стало следствием провокационных действий американских ударных беспилотных летательных аппаратов, заявил РИА Новости директор Бюро военно-политического анализа Уничтожение украинского самолета иранской системой противовоздушной обороны стало следствием провокационных действий американских ударных беспилотных летательных аппаратов, заявил РИА Новости директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов

"Вопрос о действиях США в воздушном пространстве Ирана и Ирака и возможных провокациях американской стороны, целью которых было "подставить" гражданский самолет под зенитные ракеты ПВО Ирана, остаётся открытым", - сказал он.

Михайлов поддерживает заявление главы МИД Ирана Джавада Зарифа, который подчеркнул, что "удар по украинскому Boeing стал следствием авантюризма Соединенных Штатов в ближневосточном регионе". По словам эксперта, имеется информация, что в области действия иранских радиолокационных станций было зафиксировано более десятка американских ударных беспилотников.

"Эти ударные БПЛА, обладающие ракетным вооружением, сопоставимы по своей ударной силе с боевыми истребителями. Понятно, что американские аппараты в любой момент могли нанести высокоточные удары по правительственным объектам в Тегеране и местам дислокации военных соединений", - пояснил эксперт.

Он отметил, что "в такой ситуации военное руководство Ирана было обязано привести свою ПВО в боевую готовность".

"В это же время американские ударные БПЛА активно перемещались в воздушном пространстве, намеренно провоцируя иранские комплексы ПВО на ракетный удар", - сказал Михайлов.

Он считает, что, вероятнее всего, такая провокация американских военных вынудила силы ПВО Ирана совершить выстрел из зенитного ракетного комплекса и ошибиться в выборе цели.

"В свою очередь, окончательно сняты подозрения в отношении иранских баллистических ракет "земля-земля", ударом которых Иран отомстил за смерть генерала КСИР (Касема) Сулеймани", - добавил эксперт.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.