Лидеры Украины, Франции и Германии скоро обсудят ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон и Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор, чтобы обсудить урегулирование в Донбассе, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
В субботу состоялись телефонные переговоры Зеленского и Макрона, они обсудили расследование крушения украинского Boeing в Иране, а также ситуацию в Донбассе и дальнейшие шаги по выполнению договорённостей, достигнутых во время декабрьского "нормандского" саммита в Париже.
"Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время.. Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского", - сообщили в офисе президента.