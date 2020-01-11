Лидеры Украины, Франции и Германии скоро обсудят ситуацию в Донбассе

В субботу состоялись телефонные переговоры Зеленского и Макрона, они обсудили расследование крушения украинского Boeing в Иране, а также ситуацию в Донбассе и дальнейшие шаги по выполнению договорённостей, достигнутых во время декабрьского "нормандского" саммита в Париже.