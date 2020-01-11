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Лидеры Украины, Франции и Германии скоро обсудят ситуацию в Донбассе
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РИА Новости

Лидеры Украины, Франции и Германии скоро обсудят ситуацию в Донбассе

15:59 11.01.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в "Нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в Нормандском формате
© РИА Новости / Григорий Сысоев
КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон и Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор, чтобы обсудить урегулирование в Донбассе, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
В субботу состоялись телефонные переговоры Зеленского и Макрона, они обсудили расследование крушения украинского Boeing в Иране, а также ситуацию в Донбассе и дальнейшие шаги по выполнению договорённостей, достигнутых во время декабрьского "нормандского" саммита в Париже.
"Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время.. Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского", - сообщили в офисе президента.
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Эммануэль МакронДонбассВладимир ЗеленскийАнгела МеркельФранцияГерманияУкраинаВ мире
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