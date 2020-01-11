Поклонская отвергла обвинение Киева в нарушении законов войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Замглавы международного комитета Госдумы, депутат от крымского региона Замглавы международного комитета Госдумы, депутат от крымского региона Наталья Поклонская назвала результатом больной фантазии обвинение украинской прокуратуры в нарушении законов войны.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на прокурора автономной республики Крым (входит в состав генпрокуратуры Украины) Игоря Поночовного сообщили, что экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и крымские судьи проходят по статье 438 уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Все процессы в рамках дела ведутся заочно.

"Может быть этот "прокурор" (Поночовный) на самом деле марсианин и не знает, что в Крыму не было и нет военных действий? Предлагаю задуматься над этим", - сказала РИА Новости Поклонская.

По ее мнению, это обвинение - "информационный вброс или больная фантазия человека, абсолютно не имеющего никакого отношения к органам прокуратуры либо следствия". Депутат добавила, что Поночовный, заявляя, что она обвиняется в совершении военного преступления, "даже не понимает, к какому эпизоду (ее) профессиональной деятельности его привязать".