Поклонская отвергла обвинение Киева в нарушении законов войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Замглавы международного комитета Госдумы, депутат от крымского региона Наталья Поклонская назвала результатом больной фантазии обвинение украинской прокуратуры в нарушении законов войны.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на прокурора автономной республики Крым (входит в состав генпрокуратуры Украины) Игоря Поночовного сообщили, что экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и крымские судьи проходят по статье 438 уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Все процессы в рамках дела ведутся заочно.
"Может быть этот "прокурор" (Поночовный) на самом деле марсианин и не знает, что в Крыму не было и нет военных действий? Предлагаю задуматься над этим", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее мнению, это обвинение - "информационный вброс или больная фантазия человека, абсолютно не имеющего никакого отношения к органам прокуратуры либо следствия". Депутат добавила, что Поночовный, заявляя, что она обвиняется в совершении военного преступления, "даже не понимает, к какому эпизоду (ее) профессиональной деятельности его привязать".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после февральского переворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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