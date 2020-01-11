Лидер абхазской оппозиции сообщил, что встретился с Нургалиевым

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания сообщил РИА Новости, что провел встречу с замсекретаря российского Совбеза Рашидом Нургалиевым , она прошла в позитивном русле.

"Встреча прошла в позитивном ключе. Мы позитивно оцениваем встречу с членами российской делегации во главе с Нургалиевым", - сказал собеседник.

Оппозиция высказала членам российской делегации свое мнение о кризисной политической, экономической и криминогенной ситуации, добавил Бжания.

В четверг протестующие, требуя отставки президента Абхазии, ворвались в его администрацию. Сотрудников внутри уже не было. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению чрезвычайного положения.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента - в связи с напряженной общественно-политической обстановкой и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе.