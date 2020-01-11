Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T15:52+0300
https://ria.ru/20200111/1563288168.html
Лидер абхазской оппозиции сообщил, что встретился с Нургалиевым
https://cdn25.img.ria.ru/images/156326/22/1563262288_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1ec78c66d9a054285cf7431ed1efddf5.jpg
РИА Новости

Лидер абхазской оппозиции сообщил, что встретился с Нургалиевым

15:52 11.01.2020
2216
© РИА Новости / Фотохост ШОСРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев
© РИА Новости / Фотохост ШОС
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания сообщил РИА Новости, что провел встречу с замсекретаря российского Совбеза Рашидом Нургалиевым, она прошла в позитивном русле.
"Встреча прошла в позитивном ключе. Мы позитивно оцениваем встречу с членами российской делегации во главе с Нургалиевым", - сказал собеседник.
Оппозиция высказала членам российской делегации свое мнение о кризисной политической, экономической и криминогенной ситуации, добавил Бжания.
В четверг протестующие, требуя отставки президента Абхазии, ворвались в его администрацию. Сотрудников внутри уже не было. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента - в связи с напряженной общественно-политической обстановкой и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе.
В пятницу верховный суд Абхазии по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии отменил итоги сентябрьских президентских выборов. ЦИК намерен в ближайшие дни назначить новые выборы.
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Вчера, 15:44
В Сухуме возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков
522025
Обсудить 1
Акции протеста в СухумеАслан БжанияРашид НургалиевАбхазияВ мире
Рекомендуем
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Власти Абхазии сообщили об участии иностранцев в протестах в Сухуме
Актриса Шэрон Стоун
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Хаджимба планирует обратиться к народу
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Хаджимба намерен участвовать в перевыборах президента Абхазии
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
"Северный поток – 2" необходимо довести до конца, заявила Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Лидер абхазской оппозиции рассказал о встрече с главой правительства
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
В Сухуме возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков
Выборы в Абхазии
Премьер Абхазии прокомментировал решение об отмене итогов выборов
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Александр Турчинов
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Большая ошибка Польши
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Меркель не считает "правильными" санкции США по "Северному потоку – 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния