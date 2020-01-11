В Сухуме возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков

"Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия (организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества) по факту массовых беспорядков имевших место в г. Сухум 9 января 2020 года в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена Администрация Президента РА", - говорится в сообщении.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. За документ проголосовали 19 депутатов, против - четыре, один воздержался.