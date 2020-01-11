В Сухуме возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков 9 января, создана оперативно-следственная группа, сообщила генпрокуратура Абхазии.
"Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия (организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества) по факту массовых беспорядков имевших место в г. Сухум 9 января 2020 года в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена Администрация Президента РА", - говорится в сообщении.
С учетом объема расследования создана оперативно-следственная группа.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. За документ проголосовали 19 депутатов, против - четыре, один воздержался.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены их опротестовать.