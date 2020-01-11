Зеленский: истину в авиакатастрофе в Иране помогли установить партнеры

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что быстро установить истину в авиакатастрофе в Иране удалось благодаря работе украинских экспертов и помощи международных партнеров.
"Быстрое установление истины стало возможным благодаря работе украинской экспертной группы в Тегеране и помощи международных партнеров", - написал Зеленский в микроблоге Twitter в субботу.
Вдячний @EmmanuelMacron за співчуття та готовність допомогти у всебічному та справедливому розслідуванні авіакатастрофи в Ірані. Швидке встановлення істини стало можливим завдяки роботі української експертної групи в Тегерані та допомозі міжнародних партнерів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2020
Также он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона "за сочувствие и готовность помочь во всестороннем и справедливом расследовании авиакатастрофы в Иране".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.