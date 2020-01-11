Зеленский: истину в авиакатастрофе в Иране помогли установить партнеры

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что быстро установить истину в авиакатастрофе в Иране удалось благодаря работе украинских экспертов и помощи международных партнеров.

"Быстрое установление истины стало возможным благодаря работе украинской экспертной группы в Тегеране и помощи международных партнеров", - написал Зеленский в микроблоге Twitter в субботу.

Вдячний @EmmanuelMacron за співчуття та готовність допомогти у всебічному та справедливому розслідуванні авіакатастрофи в Ірані. Швидке встановлення істини стало можливим завдяки роботі української експертної групи в Тегерані та допомозі міжнародних партнерів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2020

Также он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона "за сочувствие и готовность помочь во всестороннем и справедливом расследовании авиакатастрофы в Иране".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.