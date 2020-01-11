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МАУ: власти Украины действовали по правилам, не запретив полеты в Иран
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РИА Новости

МАУ: власти Украины действовали по правилам, не запретив полеты в Иран

15:29 11.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Украинские власти действовали в рамках правил, когда не запретили полеты в Иран, считает президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне.
Лайнер авиакомпании разбился после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. США еще до крушения украинского лайнера запретили своим авиакомпаниям полеты в Иран.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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"Я считаю, что государственные органы Украины действовали по правилам... До нас летели авиакомпании со всего мира (в Иран), и после нас летели авиакомпании всего мира",- заявил Дыхне на пресс-конференции в субботу.
По его мнению, украинский самолет оказался "не в том месте не в тот час". Дыхне считает, что никакой вины украинских государственных органов в крушении лайнера нет.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования и заявил, что глубоко сожалеет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
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