МАУ: власти Украины действовали по правилам, не запретив полеты в Иран

КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Украинские власти действовали в рамках правил, когда не запретили полеты в Иран, считает президент Украинские власти действовали в рамках правил, когда не запретили полеты в Иран, считает президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне.

Лайнер авиакомпании разбился после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. США еще до крушения украинского лайнера запретили своим авиакомпаниям полеты в Иран.

"Я считаю, что государственные органы Украины действовали по правилам... До нас летели авиакомпании со всего мира (в Иран), и после нас летели авиакомпании всего мира",- заявил Дыхне на пресс-конференции в субботу.

По его мнению, украинский самолет оказался "не в том месте не в тот час". Дыхне считает, что никакой вины украинских государственных органов в крушении лайнера нет.