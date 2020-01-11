МАУ: аэропорт Тегерана определил маршрут полета украинского Boeing

"Когда определяется трафик рейса, в первую очередь в районе аэропорта, эти трассы по залету и вылету из аэропорта определяются аэропортом Тегерана, выкладываются в специальной системе. То есть есть определенные маршруты. за которые отвечает аэропорт. И наш рейс действовал в рамках определенных аэропортом маршрутов и действовал в рамках тех команд, которые получал от диспетчера", - сказал Дыхне на пресс-конференции в субботу, которую транслировали украинские телеканалы.