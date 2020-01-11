МАУ: аэропорт Тегерана определил маршрут полета украинского Boeing

КИЕВ, 11 янв. - РИА Новости. Маршрут полёта Boeing 737, который был сбит иранскими военными, определил аэропорт Тегерана, пилоты выполняли инструкции диспетчеров, заявил президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне.
"Когда определяется трафик рейса, в первую очередь в районе аэропорта, эти трассы по залету и вылету из аэропорта определяются аэропортом Тегерана, выкладываются в специальной системе. То есть есть определенные маршруты. за которые отвечает аэропорт. И наш рейс действовал в рамках определенных аэропортом маршрутов и действовал в рамках тех команд, которые получал от диспетчера", - сказал Дыхне на пресс-конференции в субботу, которую транслировали украинские телеканалы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.