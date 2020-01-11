Большинство погибших при крушении украинского Boeing похоронят в Иране

КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Большинство погибших при Большинство погибших при крушении Boeing 737-800 возле Тегерана будут похоронены в Иране, но эксперты пока не имеют достаточно материала для идентификации всех погибших, заявил в субботу президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне.

"Тела находятся в четырех разных больницах. По моей информации, на сегодняшний день у медэкспертов недостаточно необходимого материала, чтоб установить все ДНК... Большинство тел будут преданы земле в Иране, потому что, несмотря на то, с какими паспортами большинство пассажиров находилось на борту самолета, они происхождением из Ирана и родственники их там", - заявил Дыхне на пресс-конференции.

Он также сказал, что тела украинских граждан могут быть доставлены на родину самолетом минобороны, который доставлял экспертов в Тегеран, если Иран успеет завершить все процедуры.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.