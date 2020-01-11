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Большинство погибших при крушении украинского Boeing похоронят в Иране
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РИА Новости

Большинство погибших при крушении украинского Boeing похоронят в Иране

15:17 11.01.2020 (обновлено: 15:19 11.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Большинство погибших при крушении Boeing 737-800 возле Тегерана будут похоронены в Иране, но эксперты пока не имеют достаточно материала для идентификации всех погибших, заявил в субботу президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне.
"Тела находятся в четырех разных больницах. По моей информации, на сегодняшний день у медэкспертов недостаточно необходимого материала, чтоб установить все ДНК... Большинство тел будут преданы земле в Иране, потому что, несмотря на то, с какими паспортами большинство пассажиров находилось на борту самолета, они происхождением из Ирана и родственники их там", - заявил Дыхне на пресс-конференции.
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 14:51
Иран настаивал на ограничении полетов незадолго до крушения Boeing
Он также сказал, что тела украинских граждан могут быть доставлены на родину самолетом минобороны, который доставлял экспертов в Тегеран, если Иран успеет завершить все процедуры.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 15:15
МАУ: Иран должен был закрыть аэропорт в случае применения ракет
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Хасан РоуханиМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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