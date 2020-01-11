Чавушоглу обвинил Францию в саботаже инициативы о перемирии в Ливии

АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Париж пытается саботировать инициативу Анкары и Москвы о перемирии в Париж пытается саботировать инициативу Анкары и Москвы о перемирии в Ливии , заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

"Некоторые страны пытаются помешать призыву президентов Турции и России о перемирии в Ливии. Франция пытается саботировать любую инициативу, к которой она сама не имеет отношения. Она постоянно поддерживает незаконные формирования, в том числе оказывая военную поддержку и являясь таким образом причиной продолжения хаоса в Ливии", - сказал Чавушоглу журналистам.