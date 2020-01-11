Чавушоглу обвинил Францию в саботаже инициативы о перемирии в Ливии

АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Париж пытается саботировать инициативу Анкары и Москвы о перемирии в Ливии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
"Некоторые страны пытаются помешать призыву президентов Турции и России о перемирии в Ливии. Франция пытается саботировать любую инициативу, к которой она сама не имеет отношения. Она постоянно поддерживает незаконные формирования, в том числе оказывая военную поддержку и являясь таким образом причиной продолжения хаоса в Ливии", - сказал Чавушоглу журналистам.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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