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https://ria.ru/20200111/1563287172.html
Чавушоглу обвинил Францию в саботаже инициативы о перемирии в Ливии
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РИА Новости

Чавушоглу обвинил Францию в саботаже инициативы о перемирии в Ливии

15:04 11.01.2020
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© REUTERS / Ismail ZetouniБойцы ПНС в Триполи
Бойцы ПНС в Триполи
© REUTERS / Ismail Zetouni
Бойцы ПНС в Триполи. Архивное фото
АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Париж пытается саботировать инициативу Анкары и Москвы о перемирии в Ливии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
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"Некоторые страны пытаются помешать призыву президентов Турции и России о перемирии в Ливии. Франция пытается саботировать любую инициативу, к которой она сама не имеет отношения. Она постоянно поддерживает незаконные формирования, в том числе оказывая военную поддержку и являясь таким образом причиной продолжения хаоса в Ливии", - сказал Чавушоглу журналистам.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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РоссияХалифа ХафтарМевлют ЧавушоглуЕвросоюзВладимир ПутинФранцияЛивияТурцияООНВ мире
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