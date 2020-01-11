Роухани обсудил с Зеленским авиакатастрофу украинского самолета

"Президенты Ирана и Украины обсудили происшествие с украинским самолетом, произошедшее в окрестностях Тегерана", - следует из сообщения телерадиокомпании в Telegram-канале.

В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.