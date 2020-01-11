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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-11T16:36+0300
https://ria.ru/20200111/1563285896.html
Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака
https://cdn24.img.ria.ru/images/156324/55/1563245519_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_64b4850a6a0bb105d83209602386814f.jpg
РИА Новости

Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака

14:16 11.01.2020 (обновлено: 16:36 11.01.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что в случае вывода американских войск из Ирака Вашингтон вправе потребовать у Багдада деньги.
По его словам, эта сумма должна будет компенсировать американские затраты на строительство баз, аэродромов и посольства.
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На вопрос, каким образом Вашингтон собирается добиваться компенсации, Трамп ответил, что Ирак разместил в Штатах 35 миллиардов долларов.

"Я считаю, что они заплатят или эти деньги так и останутся на счету", — добавил президент.

Он также отметил, что призывы к выводу американских войск звучат в Ираке только публично, а "в частном порядке" эта тема не затрагивалась.
Правительство и парламент Ирака призвали вывести американских военных после того, как Соединенные Штаты провели на территории страны операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Багдад расценил это нападение как нарушение условий размещения американских сил.
Пятого января парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных военных. На следующий день главнокомандующий Вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что подготовка механизма вывода американских войск уже началась.
На днях премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео потребовал, чтобы Вашингтон прислал делегацию для подготовки вывода, однако в Госдепе заявили, что не намерены обсуждать с Багдадом эту тему.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Разбомбили, оккупировали, 15 лет грабили, разорили страну, а еще и деньги требуют. Наглости и бессовестности США нет предела!
11 января, 14:23
ВИВасилий Иванов
17020013
Обнаглел американский постоялец. Все в доме восточном разворотил, и еще денег за свои чемоданы требует. Хозяину надо волосики постояльцу секирой чиркнуть, и восточным сапогом поддать.
11 января, 14:27
Дао Ци
14020010
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