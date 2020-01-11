Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака

По его словам, эта сумма должна будет компенсировать американские затраты на строительство баз, аэродромов и посольства.

На вопрос, каким образом Вашингтон собирается добиваться компенсации, Трамп ответил, что Ирак разместил в Штатах 35 миллиардов долларов.

"Я считаю, что они заплатят или эти деньги так и останутся на счету", — добавил президент.

Он также отметил, что призывы к выводу американских войск звучат в Ираке только публично, а "в частном порядке" эта тема не затрагивалась.

Правительство и парламент Ирака призвали вывести американских военных после того, как Соединенные Штаты провели на территории страны операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани . Багдад расценил это нападение как нарушение условий размещения американских сил.

Пятого января парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных военных. На следующий день главнокомандующий Вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что подготовка механизма вывода американских войск уже началась.