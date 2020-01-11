Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что в случае вывода американских войск из Ирака Вашингтон вправе потребовать у Багдада деньги.
По его словам, эта сумма должна будет компенсировать американские затраты на строительство баз, аэродромов и посольства.
На вопрос, каким образом Вашингтон собирается добиваться компенсации, Трамп ответил, что Ирак разместил в Штатах 35 миллиардов долларов.
"Я считаю, что они заплатят или эти деньги так и останутся на счету", — добавил президент.
Он также отметил, что призывы к выводу американских войск звучат в Ираке только публично, а "в частном порядке" эта тема не затрагивалась.
Правительство и парламент Ирака призвали вывести американских военных после того, как Соединенные Штаты провели на территории страны операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Багдад расценил это нападение как нарушение условий размещения американских сил.
Пятого января парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных военных. На следующий день главнокомандующий Вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что подготовка механизма вывода американских войск уже началась.
На днях премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео потребовал, чтобы Вашингтон прислал делегацию для подготовки вывода, однако в Госдепе заявили, что не намерены обсуждать с Багдадом эту тему.
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