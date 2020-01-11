В Киеве обсудили юридические меры после заявления Ирана о катастрофе

КИЕВ, 11 янв – Оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудил комплекс юридических мер после сообщения иранский властей о том, что украинский самолет был сбит, сообщила в субботу пресс-служба офиса генпрокурора.
"Участники совещания обсудили комплекс первоочередных юридических мер в связи с сообщением иранских властей о сбитом украинском пассажирском самолете авиакомпании "МАУ" рейса PS 752 военными Ирана", - говорится в сообщении.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.