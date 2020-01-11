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Эксперт: признание Ираном вины за авиакатастрофу поможет деэскалации
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РИА Новости

Эксперт: признание Ираном вины за авиакатастрофу поможет деэскалации

13:51 11.01.2020
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© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
© REUTERS
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Признание Ираном вины в катастрофе украинского самолета будет способствовать разгрузке и деэскалации ситуации в регионе, но нельзя исключать дальнейшего санкционного давления на страну, считает доцент департамента востоковедения и африканистики Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Леонид Исаев.
"Я думаю, что Иран пошел на это не для обострения ситуации, а, наоборот, для того, чтобы ее сгладить. Потому что уже было понятно, по крайней мере вчера уже многие эксперты говорили, по тем косвенны признакам, которые появлялись, что взрыв произошел в воздухе и что взрыв произошел в виду попадания ракеты. Можно было бы, конечно, и дальше делать дежурные заявления о том, что нужно дождаться результатов расследования, а расследование потребует нескольких лет. В общем, ждать когда интерес к этой ситуации погаснет. Но учитывая ту и без того непростую ситуацию, в которой Иран находится, видимо Исламская Республика решила, что для нее лучше не усугублять ситуацию и честно во всем признаться", - сказал РИА Новости эксперт.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Он отметил, что уже были случаи, когда различные страны сбивали самолеты. "Но практически ни у кого не хватало смелости в этом признаться. А Иран вполне цивилизованная страна, которая совершила ошибку и признается в совершении этой ошибки и готова дальше содействовать в том, чтобы виновные понесли наказание, чтобы как-то компенсировать родственникам погибших все это. Наверно Исламская Республика понимала, что ситуация для нее может закончиться еще большей изоляцией, и поэтому с этой точки зрения, наверно, этот выбор был наиболее оптимальным для них", - сказал Исаев.
"Поэтому я не думаю, что это должно способствовать эскалации конфликта в регионе. Наоборот то, что Иран во всем признался, должно способствовать некой разгрузке и деэскалации. Хотя нельзя исключать и того, что за этот эпизод Иран в очередной раз попробуют наказать санкциями", - подчеркнул он.
Как отметил Исаев, при том, что Иран признал вину за сбитый самолет, есть шанс, что какие-то страны продолжат настаивать на санкциях, но кто-то скажет, что мировое сообщество имеет дело со страной, готовой к диалогу. "Поэтому большая вероятность того, что такого антииранского консенсуса будет сложнее добиться", - считает он.
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Также, по мнению эксперта, России сейчас лучше не поставлять Ирану вооружения. "Поставлять им сейчас оружие - это не самая лучшая идея с имиджевой, репутационной точки зрения", - считает Исаев.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
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Крушение украинского самолета в ИранеЛеонид ИсаевМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийШвецияИранУкраинаВ мире
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