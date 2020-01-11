Украина направила в Иран образцы ДНК родственников жертв катастрофы

КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины направило в Иран образцы ДНК родственников украинцев, погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"Электронная формула ДНК была направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране, сегодня утром. Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращения их в Киев", - говорится в сообщении пресс-службы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент исламской республики выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.