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Премьер Швеции: Иран должен понести ответственность за сбитый самолет
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РИА Новости

Премьер Швеции: Иран должен понести ответственность за сбитый самолет

13:21 11.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Швеции Стефан Левен
Премьер-министр Швеции Стефан Левен
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Швеции Стефан Левен. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил в субботу, что Иран должен понести ответственность за сбитый украинский Boeing, даже если это произошло по ошибке.
"То, что самолет был сбит, - это ужасно и неприемлемо. Тот факт, что гражданский самолет был сбит, должен вызвать осуждение. Иран должен понести полную ответственность, в том числе перед теми, кого затронуло (произошедшее - ред.)", - цитирует Лёвена издание Dagens Nyheter.
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"Иран взял на себя ответственность за то, что самолет был сбит. Иран утверждает, что самолет был сбит по ошибке. Это заявление дает повод для тщательного и прозрачного расследования, чтобы прояснить все обстоятельства произошедшего", - заявил премьер-министр.
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Премьер Украины прокомментировал заявление Ирана об авиакатастрофе
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Крушение украинского самолета в ИранеСтефан ЛёвенШвецияИранВ мире
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