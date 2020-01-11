Премьер Швеции: Иран должен понести ответственность за сбитый самолет

"Иран взял на себя ответственность за то, что самолет был сбит. Иран утверждает, что самолет был сбит по ошибке. Это заявление дает повод для тщательного и прозрачного расследования, чтобы прояснить все обстоятельства произошедшего", - заявил премьер-министр.