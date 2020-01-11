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Зеленский планирует провести телефонный разговор с президентом Ирана
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РИА Новости

Зеленский планирует провести телефонный разговор с президентом Ирана

13:19 11.01.2020 (обновлено: 13:42 11.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Глава Украины Владимир Зеленский намерен вечером в субботу провести телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани по ситуации вокруг сбитого под Тегераном украинского самолета, сообщил в субботу офис украинского президента.
"В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации со сбитым самолетом "МАУ" в Тегеране. Видеобращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской республики Иран Хасаном Роухани, который запланирован на 17.00 (18.00 мск) в субботу", - говорится в сообщении офиса украинского президента в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 10:10
Зеленский призвал Иран полностью признать вину в крушении Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС ирана заявили, что Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
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Крушение украинского самолета в ИранеВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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