Зеленский планирует провести телефонный разговор с президентом Ирана

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Глава Украины Глава Украины Владимир Зеленский намерен вечером в субботу провести телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани по ситуации вокруг сбитого под Тегераном украинского самолета, сообщил в субботу офис украинского президента.

"В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации со сбитым самолетом "МАУ" в Тегеране. Видеобращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской республики Иран Хасаном Роухани, который запланирован на 17.00 (18.00 мск) в субботу", - говорится в сообщении офиса украинского президента в Telegram-канале.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.