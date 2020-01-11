СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком

НОВОСИБИРСК, 11 янв — РИА Новости. Следователи Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК России по региону.

Ранее местный 12-й канал сообщил, что заявление об издевательствах над ребенком написали бабушка и отец мальчика, живущего с матерью и ее сожителем. Якобы ребенок пожаловался на избиение отчимом, при этом мальчик был с порванными ушами, в царапинах и синяках по всему телу.

"Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК России ("Истязание") по факту причинения четырехлетнему мальчику телесных повреждений — синяков и кровоподтеков", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что следствию еще предстоит установить, каким образом ребенок получил травмы.

По данным телеканала, ребенок после лечения в больнице находится с родным отцом и бабушкой, которые намерены добиться лишения родительских прав матери ребенка.

"Ситуация неоднозначная. В рамках расследования будут проверены и учтены доводы всех сторон конфликта", — сказал представитель СК, уточнив, что не исключена борьба родителей за ребенка.