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СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком
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РИА Новости

СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком

13:11 11.01.2020 (обновлено: 15:17 11.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 янв — РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК России по региону.
Ранее местный 12-й канал сообщил, что заявление об издевательствах над ребенком написали бабушка и отец мальчика, живущего с матерью и ее сожителем. Якобы ребенок пожаловался на избиение отчимом, при этом мальчик был с порванными ушами, в царапинах и синяках по всему телу.
"Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК России ("Истязание") по факту причинения четырехлетнему мальчику телесных повреждений — синяков и кровоподтеков", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что следствию еще предстоит установить, каким образом ребенок получил травмы.
По данным телеканала, ребенок после лечения в больнице находится с родным отцом и бабушкой, которые намерены добиться лишения родительских прав матери ребенка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Ситуация неоднозначная. В рамках расследования будут проверены и учтены доводы всех сторон конфликта", — сказал представитель СК, уточнив, что не исключена борьба родителей за ребенка.
В декабре в Омске начался суд над другой женщиной и сожителем за издевательства над ее восьмилетним сыном, которого отчим в наказание за мелкие проступки ставил коленями на гречку. История вызвала большой резонанс.
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Следственный комитет РФОмскПроисшествия
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