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Лидер абхазской оппозиции рассказал о встрече с главой правительства
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РИА Новости

Лидер абхазской оппозиции рассказал о встрече с главой правительства

12:41 11.01.2020 (обновлено: 12:54 11.01.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЛидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания по итогам встречи с главой правительства Валерием Бганбой заявил в субботу, что она прошла в атмосфере взаимопонимания, удалось обозначить ряд вопросов, решение которых приведет "к стабилизации обстановки".
Ранее сообщалось, что премьер-министр Абхазии Валерий Бганба прибыл парламент на встречу с оппозицией. Встреча прошла за закрытыми дверями. Помимо Бганбы в ней участвовали лидер оппозиции Аслан Бжания, председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба, председатель фонда имени Багапша Михаил Логуа и депутат парламента Дмитрий Дбар.
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"Встреча прошла на ноте взаимопонимания. Мы обозначили ряд вопросов, решение которых приведет к стабилизации обстановки", - сказал Бжания корреспонденту РИА Новости.
По его словам, Бганба настроен позитивно для решения вопросов в сложившейся ситуации. На просьбу прокомментировать подробности встречи он ответил: "О подробностях позже".
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