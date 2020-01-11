Лидер абхазской оппозиции рассказал о встрече с главой правительства

"Встреча прошла на ноте взаимопонимания. Мы обозначили ряд вопросов, решение которых приведет к стабилизации обстановки", - сказал Бжания корреспонденту РИА Новости.

По его словам, Бганба настроен позитивно для решения вопросов в сложившейся ситуации. На просьбу прокомментировать подробности встречи он ответил: "О подробностях позже".