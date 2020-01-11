Лидер абхазской оппозиции рассказал о встрече с главой правительства

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания по итогам встречи с главой правительства Валерием Бганбой заявил в субботу, что она прошла в атмосфере взаимопонимания, удалось обозначить ряд вопросов, решение которых приведет "к стабилизации обстановки".
Ранее сообщалось, что премьер-министр Абхазии Валерий Бганба прибыл парламент на встречу с оппозицией. Встреча прошла за закрытыми дверями. Помимо Бганбы в ней участвовали лидер оппозиции Аслан Бжания, председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба, председатель фонда имени Багапша Михаил Логуа и депутат парламента Дмитрий Дбар.
"Встреча прошла на ноте взаимопонимания. Мы обозначили ряд вопросов, решение которых приведет к стабилизации обстановки", - сказал Бжания корреспонденту РИА Новости.
По его словам, Бганба настроен позитивно для решения вопросов в сложившейся ситуации. На просьбу прокомментировать подробности встречи он ответил: "О подробностях позже".